Bus contro i passeggeri sulla pensilina: cinque vittime in Svezia

«Sono stato informato che diverse persone sono morte e sono rimaste ferite ad una fermata dell'autobus a Stoccolma. Non sappiamo ancora le cause di questo, ma al momento i miei pensieri vanno prima di tutto alle persone coinvolte ed alle loro famiglie». E' quanto ha dichiarato il premier svedese Ulf Kristersson dopo l'incidente di oggi a Stoccolma che ha fatto due morti e tre feriti. Secondo quanto riporta il sito di Svt la polizia, che ha arrestato l'autista dell'autobus che ha investito cinque persone che erano ferme sulla pensilina, al momento non ritiene che si sia trattato di un attacco terroristico. Anche un portavoce dei servizi di soccorso ha riferito che non ci sono informazioni che indicano che si sia trattato di un attacco. L'ipotesi più probabile è un malore del conducente dell'autobus a due piani della compagnia Transdev.