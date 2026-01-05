Bologna, capotreno aggredito e ucciso. Il sindaco: «Atto gravissimo»

Un dipendente di Trenitalia di 34 anni è stato trovato nel piazzale della stazione. L'area non è aperta ai viaggiatori. Si cerca la persona che lo ha colpito, probabilmente con un'arma da taglio

Un capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio di 34 anni, è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la Polizia ferroviaria, la Scientifica e la Squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite le telecamere della zona. È successo poco prima delle 19.

A quanto appreso, pare che il capotreno - impiegato sui treni a medio-lunga percorrenza - non fosse in servizio e si stesse recando al parcheggio della stazione riservato ai dipendenti della struttura, in viale Pietramellara, quando è stato colpito da un fendente all'addome. A trovarlo a terra un dipendente di Italo che ha avvisato la Polfer, protagonista del primo intervento.

Sulla vicenda bolognese si è espresso il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini che si è detto «profondamente addolorato» per quanto accaduto esprimendo «affettuosa solidarietà alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi» e spiegando di essere «in costante contatto con le Forze dell'Ordine che stanno indagando». In una nota, il ministro, «conferma», inoltre, la propria «determinazione per portare a 1.500 le donne e gli uomini in divisa di Fs Security per vigilare su treni e stazioni».

Quanto avvenuto, argomenta il sindaco di Bologna, Matteo Lepore è «un atto gravissimo, attendiamo di capire cosa sia avvenuto, ma intanto voglio esprimere la nostra vicinanza, in un momento così doloroso, ai familiari e ai colleghi del giovane capotreno trovato morto nei pressi del parcheggio del Piazzale Ovest della stazione. Confidiamo nel lavoro delle autorità inquirenti - chiosa - e offriamo la nostra massima disponibilità per quanto dovesse ritenersi utile alle indagini».