Bangladesh, la visita del cardinale Czerny dall'1 al 4 novembre

Il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, si è recato in visita pastorale in Bangladesh dall'1 al 4 novembre scorsi. Tra le tappe principali del suo viaggio a visita al campo profughi di Cox's Bazar, uno tra più grandi del mondo, con oltre un milione e centomila rifugiati Rohingya, fuggiti dal Myanmar. Il Bangladesh ha iniziato ad accogliere i rifugiati Rohingya a partire dagli anni settanta, ricorda Vatican News, ma il flusso nel campo è aumentato in modo esponenziale dal 2017 raggiungendo oltre un milione di persone, di cui il 50% minorenni. Czerny ha visitato Cox's Bazar insieme al nunzio apostolico in Bangladesh, l'arcivescovo Kevin Randall, e all'incaricato della Commissione episcopale giustizia e pace del Paese, padre Liton Hubert Gomes. Per il Dicastero lo hanno accompagno don Joseph Savarimuthu e la coordinatrice regionale, Francesca Donà.

All'inizio della missione, sono stati accolti nella sede di Caritas Bangladesh, dove hanno incontrato tutto lo staff. Hanno visitato poi una parte di Cox's Bazar, dove la Caritas è molto impegnata in attività pastorali dedicate a bambini, donne, famiglie e persone vulnerabili. Tra le attività promosse, ci sono interventi nell'ambito della salute e dell'istruzione, il doposcuola, la formazione al lavoro, la conversione ecologica e la sensibilizzazione al rispetto dei diritti umani. Durante una conferenza stampa il porporato ha sottolineato: «Per chi vive nei campi, essere apolidi, disoccupati e confinati per anni è intollerabile». «È un vero peccato che la comunità internazionale non sia stata in grado di fornire una soluzione a questo problema», ha aggiunto, in riferimento al dramma dei Rohingya, tante volte denunciato negli scorsi anni da Papa Francesco. Successivamente, nel corso della visita pastorale, il prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale ha avuto diversi incontri pastorali a Dhaka. Lì, ha incontrato i vescovi del Bangladesh e la Commissione episcopale giustizia e pace, che quest'anno celebra i 50 anni di attività. Il porporato si è unito alla loro giornata giubilare, che prevedeva incontri e festeggiamenti. Un'altra visita significativa è stata quella al Peter Bhaban, Credit Union center a Modonpur, a Narayanganj, dove si offre accompagnamento pastorale a famiglie di migranti indigeni cristiani e vengono proposti percorsi di formazione. In questa occasione il cardinal Czerny ha celebrato la Messa per il Giubileo dei migranti in presenza di circa 600 persone, con le quali ha poi pranzato.