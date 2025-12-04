Australia a sostegno dell'Ucraina: aiuti per 54 milioni di euro

Il governo laburista dell'Australia ha annunciato oggi aiuti all'Ucraina per 95 milioni di dollari australiani (circa 54 milioni di euro) oltre a ulteriori sanzioni alla "flotta ombra" della Russia, con l'obiettivo di bloccare introiti alla sua macchina di guerra, mentre annuncia il suo primo pacchetto di supporto militare a Kyiv in più di un anno. Gli aiuti, comunicati dai ministri della Difesa Richard Marles e degli Esteri Penny Wong, includono 50 milioni di dollari (28,4 milioni di euro) alla 'Priority Ukraine Requirement List', un meccanismo di finanziamento operato da 17 paesi, che combina fondi per l'acquisto di armamenti di alta priorità per Kiev, comprendenti missili di lungo raggio, artiglieria e munizioni. E' atteso fra breve un simile annuncio di partecipazione al fondo da parte della Nuova Zelanda. Le nuove misure non mettono fine tuttavia agli appelli al governo di Canberra perché vada oltre, unendosi all'Unione Europea e alla Gran Bretagna nel bloccare l'importazione di petrolio di origine russa anche attraverso paesi intermediari. «L'Australia è risoluta nel suo sostegno per l'Ucraina - ha detto il ministro della Difesa Marles -. Sono impegni che possono fare la differenza nella difesa ucraina contro l'invasione russa», ha aggiunto. Si ritiene che petroliere "fantasma", che usano false bandiere e altri metodi per evadere le sanzioni, costituiscano il 62% delle esportazioni russe via nave di petrolio greggio.