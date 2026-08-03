Aung San Suu Kyi incontra la Croce Rossa / le foto

La leader democratica birmana Aung San Suu Kyi, attualmente detenuta, ha incontrato il rappresentante della Croce Rossa nel Paese. Si tratta del primo incontro pubblico Suu Kyi e un funzionario straniero da quando è stata deposta con un colpo di stato militare del 2021. "Il signor Arnaud de Baecque, rappresentante residente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) in Myanmar, ha incontrato Daw Aung San Suu Kyi questa mattina", si legge in una dichiarazione dell'ufficio del presidente. I militari hanno deposto Suu Kyi nel febbraio 2021, incarcerando la vincitrice del Premio Nobel per la Pace, e dando inizio a una guerra civile tuttora in corso. Il leader del colpo di stato ed ex capo della giunta, Min Aung Hlaing, ssi e' insediato come presidente civile ad aprile, a seguito di elezioni tenutesi in forma strettamente controllata. Nello stesso mese, Suu Kyi, ora 81enne, e' stata posta agli arresti domiciliari dopo che Min Aung Hlaing ha annunciato di aver commutato il resto della sua condanna. In alcune foto diffuse dall'ufficio del presidente, Suu Kyi appare mentre stringe la mano a de Baecque. Un'altra immagine mostra Suu Kyi mentre taglia una torta di compleanno, e un'altra ancora ritrae la torta con la scritta: "Buon compleanno zia Suu".