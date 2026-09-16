Università Lumsa, le persone al centro dell’orientamento

Scegliere l'università significa iniziare a costruire il proprio progetto personale e professionale. Per questo LUMSA considera l'orientamento un percorso che non si esaurisce nella scelta di un corso di laurea, ma accompagna studentesse e studenti nelle diverse fasi della loro esperienza universitaria.Laesprime una visione che mette al centro la persona, il suo benessere e la sua crescita.Orientamento in ingresso, accompagnamento durante gli studi e preparazione all'incontro con il mondo professionale diventano parti di uno stesso percorso. Fanno parte di un modello sostenuto da servizi dedicati, attenzione all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze, dialogo con i docenti e opportunità di partecipazione alla vita universitaria.L'obiettivo è favorire una formazione capace di unire, aiutando ciascuno a riconoscere e sviluppare i propri talenti.Essere università significa infatti preparare professionisti competenti, ma anche persone consapevoli del proprio ruolo nella società, capaci di affrontare il cambiamento con responsabilità e di contribuire alla costruzione del bene comune.