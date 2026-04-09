“Una vita a metà”, il documentario che racconta l’emicrania invisibile

Donatella Romani e Roberto Amato, si inserisce proprio in questo spazio: quello in cui il dolore invisibile prova finalmente a trovare un linguaggio condiviso. Presentato l’8 aprile, il film affronta il tema dell’emicrania scegliendo una strada precisa: non spiegare soltanto, ma far entrare lo spettatore dentro le vite di chi convive con questa condizione. E già nei primi minuti diventa chiaro che non si tratta di un semplice malessere passeggero. Alla Casa del Cinema di Roma il racconto comincia prima ancora che si spengano le luci. Si scambiano poche parole, qualcuno accenna esperienze personali. Poi la sala si raccoglie in silenzio. “Una vita a metà” , documentario scritto e diretto da, si inserisce proprio in questo spazio: quello in cui ilprova finalmente a trovare un linguaggio condiviso. Presentato l’8 aprile, il film affronta il tema dell’scegliendo una strada precisa: non spiegare soltanto, ma far entrare lo spettatore dentro le vite di chi convive con questa condizione. E già nei primi minuti diventa chiaro che non si tratta di un semplice malessere passeggero.

Non è "solo" mal di testa

Dentro il documentario, le storie si rincorrono. Quella del campione olimpico di canottaggio Matteo Sartori, del comico e autore satirico Saverio Raimondo, della giornalista del Corriere della Sera Monica Guerzoni. Profili diversi, traiettorie lontane, unite però da una stessa esperienza quotidiana: convivere con una patologia invalidante che troppo spesso viene banalizzata. A cucire il racconto è la voce dell’attrice Francesca Cavallin. “Non è una scusa”, dice nel film, riportando il discorso a un punto essenziale: il riconoscimento. Perché tra la realtà dell’emicrania e la sua percezione comune resta ancora una distanza evidente.

I primi segnali, spesso ignorati

A margine della proiezione, il confronto si sposta subito sul terreno dell’esperienza clinica. Simona Guerzoni, neurologa e responsabile del Centro Cefalee e Abuso di Farmaci del Policlinico di Modena, insiste su un aspetto che torna spesso anche nel documentario: l’inizio, quasi sempre sottovalutato. “I sintomi nei bambini e negli adolescenti sono spesso sfumati – spiega – mal di pancia, nausea, vomito. Segnali che vengono scambiati per altro, mentre possono già essere indicatori di emicrania”. Un ritardo che può pesare. “Se non trattata nei tempi giusti può evolvere e cronicizzarsi. Per questo bisogna intervenire subito, ascoltare, non banalizzare”. Il punto è anche culturale. “Soprattutto nell’adolescenza c’è una fase complessa, una tempesta ormonale ed emotiva che rende tutto più difficile da leggere. Ma il dolore c’è, e va riconosciuto”. A questo si aggiunge il richiamo degli specialisti alla natura neurologica della patologia: come sottolinea il neurologo Pietro Barbanti, si tratta di una malattia vera e propria, spesso accompagnata da sintomi come nausea e ipersensibilità a luce, suoni e odori. È proprio qui che si annida lo stigma, perché ciò che non si vede spesso non viene creduto.

Conviverci, senza fermarsi

Tra le voci del documentario, quella di Saverio Raimondo, comico e volto noto della satira italiana, introduce una sfumatura diversa. “I primi episodi intorno ai 13 anni, ma in casa mia era quasi normale: ne soffriva mia madre, prima ancora mia nonna”. Una familiarità che diventa anche una forma di apprendimento precoce. “Ho imparato presto a riconoscerla e a trattarla. Oggi riesco quasi sempre a intervenire prima che esploda”. Il suo è un racconto che rompe la narrazione più drammatica. “Non mi sono mai sentito in una vita a metà. Non mi sono mai fermato, né nel lavoro né nel privato”. Poi, con il suo tono, introduce una nota quasi paradossale: “L’adrenalina aiuta. È più facile che l’emicrania arrivi dopo, quando tutto si spegne”. Un modo per dire che convivere con questa patologia non significa necessariamente rinunciare, ma imparare a gestire un equilibrio instabile.

Una malattia ancora sottostimata

I numeri aiutano a inquadrare il fenomeno: in Italia l’emicrania riguarda oltre sei milioni di persone, circa il 12% della popolazione, e colpisce le donne con una frequenza fino a tre volte superiore rispetto agli uomini. Eppure la percezione resta distorta. Per Alessandra Sorrentino, presidente dell’Alleanza Cefalalgici – Al.Ce. della Fondazione CIRNA ETS, il nodo è ancora una volta culturale. “Molti pazienti non riconoscono la propria emicrania. Parlano di 'mal di testa normale', quando invece ha già tutte le caratteristiche della patologia”. Una sottovalutazione che nasce anche da una mancanza di strumenti. “Il medico di famiglia dovrebbe essere il primo interlocutore, ma spesso non ha una formazione specifica sufficiente. Non per mancanza di volontà, ma per come è strutturato il sistema”. E poi c’è il contesto contemporaneo, che complica tutto. “Il cervello emicranico è estremamente sensibile. Luce, rumori, odori, ritmi frenetici: tutto può diventare un trigger”. Il risultato è una tensione continua tra la necessità di stare al passo e il bisogno di fermarsi.

Il racconto corale

Alla base del progetto c’è proprio questa complessità. “Volevamo raccontare le tante facce dell’emicrania”, spiegano gli autori del documentario scritto e diretto da Donatella Romani e Roberto Amato. “È una compagna di vita, e ognuno trova il suo modo di starci dentro. Un equilibrio che a volte si trova, altre no”. Da qui la scelta di un racconto corale, che mette insieme pazienti, specialisti, esperienze diverse senza uniformarle. E dentro queste storie torna spesso un’immagine: quella della luce e del buio. La luce che può scatenare la crisi, ma che rappresenta anche la normalità a cui si vuole tornare; il buio come rifugio durante il dolore, ma anche come spazio di isolamento dal mondo. Il documentario – prodotto da Telomero Produzioni e realizzato con il contributo di AbbVie – ha già avuto una prima vetrina al Lido di Venezia, nell’ambito degli eventi di Giffoni Innovation Hub legati alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. E ha poi intrapreso un percorso di diffusione più ampio fino ad approdare su Amazon Prime Video, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Una questione anche politica e sociale

Il tema della sottovalutazione attraversa anche il livello istituzionale. Ilenia Malavasi, capogruppo Pd nella Commissione Affari Sociali della Camera, richiama una dimensione più ampia. “È una patologia fortemente di genere, che colpisce soprattutto le donne. E proprio per questo viene spesso normalizzata”. Un meccanismo che porta a ritardi nella diagnosi e nella presa in carico. “Serve che il medico di medicina generale abbia almeno il dubbio, che ascolti davvero il paziente e lo indirizzi verso uno specialista”. E poi c’è il tema dell’organizzazione sanitaria. “Le case di comunità possono diventare luoghi fondamentali per dare risposte sul territorio”. Perché le malattie invisibili fanno più fatica a ottenere attenzione, anche a livello politico.

Tra luce e ombra

Resta, alla fine, una linea sottile che attraversa tutte le storie: quella tra accettazione e resistenza. “Dobbiamo aiutare i pazienti a non rinunciare alla loro vita”, sottolinea ancora la neurologa Simona Guerzoni. “Ci saranno periodi di luce e periodi di ombra, ma non è una condanna”. È forse questo il punto più solido del film: non negare la fatica, ma nemmeno ridurre tutto alla malattia. “Una vita a metà” non è il racconto di ciò che manca, ma di ciò che continua a esserci. Di una quotidianità che si adatta, si trasforma, ma non si interrompe. E uscendo dalla sala resta proprio questa sensazione: che dare un nome al dolore sia già un modo per sottrarlo all’invisibilità.