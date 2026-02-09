Un edificio dell'Europarlamento è stato dedicato a David Sassoli

Il Bureau del Parlamento europeo ha deciso di intitolare a David Sassoli il Building Treves, uno degli edifici dell'Eurocamera che si affacciano sull'esplanade dietro Place de Luxembourg a Bruxelles. «Abbiamo scritto una pagina di memoria e di impegno», ha commentato via social Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito democratico (S&D). «È una scelta che mi rende profondamente felice e commossa: un gesto che riconosce il valore di un uomo politico pienamente europeo che ha incarnato con forza e coraggio la dignità delle istituzioni e la difesa della democrazia», aggiunge, ringraziando la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola «per aver lavorato con tenacia affinché il nome e le idee di David continuino ad ispirare le future generazioni di europei».

"La leadership di David Sassoli è stata caratterizzata da coraggio, umanità e una fede incrollabile nell'Europa. Intitolare uno dei nostri edifici a lui non è solo un omaggio, è una dichiarazione. Una parte di questo Parlamento sarà per sempre sua, a testimonianza del suo impegno per i valori europei", ha aggiunto Metsola. La cerimonia ufficiale di intitolazione si terrà entro la fine dell'anno.