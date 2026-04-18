Trump contro il Papa, una nuova Ungheria, la guerra degli scimpanzé: 5 notizie spiegate ai bambini
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Migliaia di alunni e docenti del Meeting nazionale delle “Scuole di Pace” oggi sfileranno lungo la strada che collega Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Flavio Lotti: «Non ci rassegniamo alla realtà dei conflitti»
Entro il 2100 a causa della denatalità l'Ue perderà l'11,7% della popolazione, il nostro Paese il 24%. Così Madrid, in crescita grazie agli stranieri, ci farà scendere dal podio delle nazioni con più abitanti, dopo Germania e Francia
Il testi di “mutua assistenza” avverrà prima a livello di ambasciatori e poi dei ministri a maggio. Il 22 verrà presentato il piano per risparmiare luce, gas e carburante. Nessun accenno alla tassa sugli extraprofitti
L'appello della società civile su Avvenire: la Festa della Repubblica si celebri con una modalità alternativa a quella della consueta parata militare con l'esposizione delle armi. Soprattutto in una fase in cui si pratica la politica della forza
Il cappellano David Maria Riboldi scrive al 34enne che giovedì si è impiccato a Busto Arsizio: «Le nostre mani non sono giunte in tempo a contrastare la forza di gravità»