Trump contro il Papa, una nuova Ungheria, la guerra degli scimpanzé: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Questa settimana il presidente americano Donald Trump se l’è presa con il Papa perché ha pronunciato parole forti contro la guerra.

– Dopo 16 anni, domenica il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orbàn ha perso le elezioni e ha dovuto lasciare il posto al suo avversario Péter Magyar. Che, sperano in molti, migliorerà le cose per il suo Paese e il rapporto con l’Unione Europea.

– Le televisioni italiane fanno cominciare ii programmi della sera, cosiddetti di “prima serata”, sempre più tardi. Le persone hanno sonno ma a loro conviene così.

– Un atleta ucraino aveva vinto una medaglia olimpica ma l’aveva venduta per aiutare il suo Paese invaso dalla Russia. Ora, però, il compratore l’ha restituita al legittimo proprietario.

– In Uganda vive un gruppo di scimpanzé, che si comportano in modo simile agli umani. E che - hanno scoperto gli scienziati - come noi si fanno anche la guerra.