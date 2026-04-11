Caro gasolio, lo Stivale franato, un topo di sasso: 5 notizie spiegate ai bambini
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La Regione ha approvato una norma che prevede un rimborso Irpef del 50% per tre anni rivolto a chi si trasferisce dall’estero e acquista o ristruttura un immobile
Nel borgo molisano con 14 chiese, la storica arte campanaria dei Marinelli, con tanto di stemma pontificio, incontra un patrimonio culturale e gastronomico tutto da scoprire
Si è concluso il primo Festival dell'Ascolto organizzato a Roma dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le testimonianze degli studenti, arrivati in 500. E il messaggio di Meloni: «Il mondo degli adulti non sta facendo abbastanza per proteggere i bambini e i ragazzi»
Le persone erano a bordo di un gommone alla deriva, la protesta della Ong: il porto dista oltre 640 miglia e 3 giorni di navigazione dal luogo del soccorso
Banca d'Italia: «Nel 2025 registrato un aumento del 3,9%». Bangladesh primo destinatario, India in crescita. In calo i trasferimenti verso l'Africa subsahariana