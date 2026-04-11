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Caro gasolio, lo Stivale franato, un topo di sasso: 5 notizie spiegate ai bambini

La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
1 min di lettura
April 11, 2026
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.
In questa puntata:
– A causa della guerra scatenata da Israele e Stati Uniti contro l’Iran e il blocco dello stretto di Hormuz da cui passano le navi petroliere, i rifornimenti di carburante cominciano a scarseggiare, con pesanti conseguenze per tutti. La prima e più visibile è stato l’aumento dei prezzi ai distributori del gasolio. E così il mondo corre ai ripari
– Il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha girato un video su TikTok per dire ai ragazzini con meno di 15 anni che presto a loro sarà vietato accedere ai social network.
– Per colpa delle forti piogge in Molise si è riaperta una frana che ha diviso l’Italia in due pezzi, costringendo a pesanti attese o lunghi giri tutti coloro che volevano passare da Nord a Sud o viceversa.
– È rientrata sulla Terra la missione spaziale Artemis II, che era partita dieci giorni fa dagli Stati Uniti e ha fatto un giro intorno alla Luna. A bordo c’era anche un vasetto molto italiano.
– A Siem Reap, una città della Cambogia, è stata inaugurata una statua che non raffigura un condottiero né un famoso scrittore, bensì un topo.

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