La Nato, l’Italia fuori dal mondo, le barrette rubate: 5 notizie spiegate ai bambini
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Marco Visonà è fondatore con l’amico Michele Orlando di “In Moto con l’Africa”, un gruppo di appassionati motociclisti nato nel 2019 con la Ong “Medici con l’Africa Cuamm”
La premier offre aiuto al Qatar per ricostruire gli impianti e sonda gli Emirati sul «cessate il fuoco». A Hormuz l’ipotesi di un canale umanitario per prevenire ondate migratorie
Le aziende hanno un surplus di energia dalle rinnovabili e hanno chiesto agli operai di essere in fabbrica offrendo fino a 700 euro. Critici i sindacati: «Capiamo le scelte di chi lavora, per questo non abbiamo proclamato alcuno sciopero»
Dal 6 aprile PastAut debutta nei ristoranti fondati da Nico Acampora, in occasione della giornata social dedicata al piatto "più amato dagli italiani"
Terza edizione del progetto dell'Albero della Vita, che in tre anni ha coinvolto più di 4 mila bambini. La direttrice Catapano: "Abbattiamo le barriere economiche e garantiamo il diritto al gioco"