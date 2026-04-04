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La Nato, l’Italia fuori dal mondo, le barrette rubate: 5 notizie spiegate ai bambini

La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
1 min di lettura
April 4, 2026
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.
In questa puntata:
– Il presidente americano Donald Trump ha minacciato l’Europa di uscire dalla Nato, l’alleanza militare che dal 1949 con cui i Paesi occidentali promettono di difendersi a vicenda
– Il cioccolato, indispensabile per le uova di Pasqua, costa tanto anche se il prezzo del cacao sta scendendo… Com’è possibile? La colpa è della speculazione
– La nazionale italiana di calcio ha perso contro la Bosnia e non parteciperà, per la terza volta consecutiva, ai prossimi mondiali. Una notizia triste che, però, fa riflettere su questo sport
– Da un museo di un paese vicino a Parma sono stati rubati tre dipinti così famosi che il ladro certamente non potrà venderli
– Un camion con 400mila barrette di KitKat è scomparso nel nulla…

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