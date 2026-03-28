Dipendenza da social, il nuovo Harry Potter, il cane Woody: 5 notizie spiegate ai bambini
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“Disintossicazione” volontaria per alunni di scuole medie e superiori. Per molti è stata un’esperienza positiva. E si replica in Germania
La redazione di Avvenire, per la seconda volta dopo il 28 novembre, aderisce all'iniziativa indetta dalla Fnsi per il rinnovo del contratto. Sabato il giornale non sarà in edicola
La Commissione europea vuole capire se la piattaforma ha le regole adeguate per proteggere gli adolescenti. Entro fine anno l'obbligo di verifica dell'età