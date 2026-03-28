Dipendenza da social, il nuovo Harry Potter, il cane Woody: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Un tribunale americano ha condannato Google e Meta, le aziende proprietarie di YouTube e Instagram: sono colpevoli di aver progettato i loro social per tenere incollati allo schermo bambini e ragazzi e renderli dipendenti dalle piattaforme.

– Nei prossimi giorni finalmente partirà la missione Artemis II: quattro astronauti raggiungeranno la faccia nascosta della Luna. La studieranno con l’obiettivo, nel 2028, di riportare l’uomo sul satellite terrestre e di costruire una base.

– Anche se per vedere la prima puntata bisognerà aspettare fino a Natale, questa settimana è uscito il trailer di presentazione della nuova serie tv su Harry Potter realizzata dall’emittente americana Nbo.

– In Giappone si è diffusa una bruttissima abitudine: in un luogo affollato una persona spinge o dà una spallata ad altri passanti, senza un motivo e senza fermarsi per chiedere scusa. Come se l’urto fosse avvenuto per caso; e invece è fatto apposta.

– L’isola di Rathlin, a nord dell’Irlanda, era invasa dai furetti che mettevano a rischio la sopravvivenza degli uccelli che numerosi vivono da queste parti. Ma ora la situazione è tornata sotto controllo. Come? Grazie a un cane di nome Woody.