Referendum, gli Oscar, il pilota Antonelli: 5 notizie spiegate ai bambini
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Tra bancarotta idrica e guerra dell’acqua, qualche proposta per il Paese, alla vigilia della Giornata mondiale dedicata alla risorsa naturale più importante del pianeta
Il registro delle malformazioni dell'Emilia-Romagna conferma una tendenza comune: 82% di aborti dopo la diagnosi prenatale. L'odierna Giornata mondiale vuole battere solitudine e isolamento che affliggono i soggetti con la sindrome
Oggi la marcia di Libera a Torino, nella Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Tra le 1.117 persone uccise dalla criminalità, sono state inserite anche don Carlo Lombardi, parroco di strada a Benevento, e padre Ignazio Modica, che denunciava la corruzione di Casteldaccia. Ecco le loro storie
Circa 12mila persone in Italia oggi fanno vacanze come ospiti in casa altrui per «risparmiare decine di migliaia di euro». Per molti, «è la sola via rimasta per godersi le ferie»
La Ocean Viking di Sos Mediterranée è ora diretta verso Genova dopo aver recuperato le persone bloccate sulla piattaforma tunisina Miskar. Da Lampedusa nuova missione di Mediterranea