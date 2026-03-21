Referendum, gli Oscar, il pilota Antonelli: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani votano per un referendum: devono decidere, cioè, se approvare oppure bocciare una legge che modifica il sistema di funzionamento della magistratura.

– Una battaglia dopo l’altra è il titolo della pellicola che si è aggiudicata l’Oscar per il miglior film. A ottenere il prestigioso riconoscimento il suo regista ci era sempre stato solo vicino.

– Un pilota italiano di soli 19 anni di nome Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Shanghai, in Cina. Erano vent’anni che un pilota italiano non saliva sul gradino più alto del podio di questa competizione automobilistica.

– In strada ha fatto capolino un nuovo cartello: si tratta di un rombo bianco su sfondo blu che indica le corsie riservate alle automobili che inquinano poco: perché sono elettriche oppure vengono condivise da più passeggeri.

– Un opossum si è ritrovato nell’aeroporto di Hobart, in Tasmania, e infastidito dal rumore ha trovato rifugio tra gli scaffali di un negozio di peluche.