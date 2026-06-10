Università Cattolica prima in Italia nella ricerca in Scienze Giuridiche

I risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024 dell'Anvur confermano l'Università Cattolica tra i migliori atenei in Italia, con il primo posto assoluto su 80 istituzioni nelle Scienze giuridiche e sei aree disciplinari sopra la media nazionale. Per la rettrice Elena Beccalli si tratta del «frutto del lavoro quotidiano di ricercatori, docenti e di tutto il personale che animano con passione e dedizione la nostra Università».

«"Questi riconoscimenti ci stimolano a proseguire con ancora maggiore determinazione, nella consapevolezza che la ricerca di qualità è un servizio alla società e al Paese, pienamente coerente con la missione che l'Università Cattolica persegue dalla sua fondazione nel 1921 - aggiunge -. Per questo la valorizzazione della ricerca è uno dei cinque pilastri del Piano Strategico 2026-2028».

Oltre al primo posto nelle scienze giuridiche, l'ateneo si colloca all'undicesimo posto su 75 istituzioni nelle scienze storiche, filosofiche e pedagogiche. Anche le Scienze politiche e sociali registrano una performance sopra la media, come le Scienze mediche, con un numero molto elevato di prodotti di ricerca realizzati (1.082), le Scienze agrarie e veterinarie e le Scienze chimiche. Nella media nazionale le Scienze biologiche.