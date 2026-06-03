Per l'Unione europea i risultati degli studenti italiani «sono insufficienti»

Gli studenti italiani non sono ancora tornati ai livelli di apprendimento che mostravano prima della pandemia di Covid-19, la frattura nel grado di istruzione tra Nord e Sud è sempre più profonda – tanto che quasi un alunno su due (46%) al Meridione non raggiunge le competenze di base – e il successo formativo dei giovani in età da scuola dell’obbligo è ancora legato a doppio filo al contesto socioeconomico di partenza. In numeri: gli studenti nati in povertà hanno una probabilità tre volte superiore di ottenere risultati insufficienti a scuola rispetto ai coetanei più avvantaggiati. A denunciare le «criticità strutturali» della scuola italiana è la Commissione europea, che nelle sue , la frattura nel grado di istruzione tra Nord e Sud è sempre più profonda – tanto che quasi un alunno su due (46%) al Meridione non raggiunge le competenze di base – e il successo formativo dei giovani in età da scuola dell’obbligo è ancora legato a doppio filo al contesto socioeconomico di partenza. In numeri: gli studenti nati in povertà hanno una probabilità tre volte superiore di ottenere risultati insufficienti a scuola rispetto ai coetanei più avvantaggiati., che nelle sue raccomandazioni semestrali al nostro Paese , pubblicate stamani, traccia anche la strada per ottenere «un miglioramento per il sistema scolastico e universitario».

La prima causa delle fragilità «sistematiche», secondo l’Unione europea, è da rintracciare nella diminuzione della spesa pubblica nell’istruzione, in termini di quota sul totale, rispetto al 2019. La conseguenza è che quasi un docente su quattro in Italia è ancora precario: in totale, secondo le ultime rilevazioni del ministero dell’Istruzione, sono oltre 180mila gli insegnanti da stabilizzare e 300mila è il numero complessivo degli aspiranti inclusi nelle varie graduatorie. Non è la prima volta che Bruxelles richiama l’Italia a un rapido intervento contro l’instabilità lavorativa dei professori: al momento, è già in fase avanzata la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese per l’abuso dei contratti a termine nella scuola. Non solo: secondo Bruxelles, per rendere più attrattiva la professione è indispensabile trovare «un collegamento più chiaro tra stipendi, qualifiche e rendimento, e maggiori opportunità di sviluppo professionale e mobilità». Tradotto: più avanzamenti di carriera e possibilità di trasferimento per gli insegnanti.

Il bilancio semestrale della Commissione non è più incoraggiante per quanto riguarda l’istruzione terziaria. Il Governo comunitario contesta all’Italia, prima di tutto, una quota di laureati tra i 25 e i 34 anni «tra le più basse dell’Unione europea» e, a titolo ottenuto, una insufficiente occupabilità degli studenti a tre anni dal titolo. Il motivo? «Un forte disallineamento delle competenze rispetto al mercato del lavoro». In generale – denuncia l’Ue – «il sistema universitario è gravato da tempi di laurea lunghi, alti tassi di abbandono e scarse risorse finanziarie». Con finanziamenti all’Università tra i più bassi dei Paesi Ocse.