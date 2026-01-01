Tajani: "In ospedale 15 italiani"

"Al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, sono stati trovati negli ospedali. Altrettanti sono dispersi", ossia "le famiglie si sono fatte vive con l'unità di crisi e l'ambasciata" per chiedere notizie dei lori congiunti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'Diario del giorno' su Rete4. La situazione è comunque in continua evoluzione: le vittime accertate nel pomeriggio sono 47.