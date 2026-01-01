<Attualità

Tajani: "In ospedale 15 italiani"

di Marco Birolini
Il ministro degli Esteri fa il punto della situazione: "Le famiglie ci stanno chiamando"
January 1, 2026
 "Al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, sono stati trovati negli ospedali. Altrettanti sono dispersi", ossia "le famiglie si sono fatte vive con l'unità di crisi e l'ambasciata" per chiedere notizie dei lori congiunti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'Diario del giorno' su Rete4. La situazione è comunque in continua evoluzione: le vittime accertate nel pomeriggio sono 47.

