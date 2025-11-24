Schlein da Fico a Napoli

La segretaria del Partito Democratico è arrivata al comitato elettorale dell'ex presidente della Camera

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è arrivata al comitato elettorale di Roberto Fico a Napoli. A salutarla il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi, e la deputata Gilda Sportiello, coordinatrice del movimento a Napoli. Ad accoglierla anche il segretario regionale dei dem e deputato, Piero De Luca.