Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.



In questa puntata:



– Oggi si conclude il Festival di Sanremo, il grande spettacolo musicale che ogni febbraio da 75 anni la tv italiana Rai manda in onda in diretta dalla città della Liguria e che tiene incollati allo schermo tantissimi italiani



– Nei giorni scorsi alcuni imprenditori hanno raccontato alla polizia di essere stati chiamati da un truffatore che, grazie all’intelligenza artificiale, aveva imitato la voce del ministro della Difesa e chiesto loro dei soldi: un raggiro – ahinoi – sempre più comune



– Il presidente americano Donald Trump ha chiesto alla Zecca di Stato di smettere di produrre le monetine da un centesimo: realizzarle costa più di quanto valgono



– Nel mare dell’isola di Tenerife, nell’Oceano atlantico, è stato avvistato un esemplare di diavolo nero, un pesce che di solito vive nelle profondità del mare e che mai un uomo aveva visto dal vivo



– Una turista stava visitando un museo di Brescia, quando è inciampata e ha rovinato un quadro dipinto 500 anni fa. È solo l’ultima di una lunga lista di visitatori sbadati