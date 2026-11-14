Migranti, per le Chiese europee esercizi di solidarietà dal basso In soccorso degli ultimi

Dalle cucine di Chernivtsi, in Ucraina, che dal 2022 hanno servito oltre un milione di pasti caldi, alla Maison Effatà di Calais, dove uomini in transito verso il Regno Unito trovano riposo, dal Praat Café dell’Aia, dove ogni lunedì una quindicina di rifugiati si esercita a parlare olandese, ai “Giri” serali dei giovani di Como tra senzatetto e migranti. Sono solo alcune delle venti storie raccolte nel nuovo Report on the Pastoral Care of Migrants in Europe , realizzato dal Centro di ricerca Wwell (Welfare, Work, Enterprise, Lifelong Learning) dell’Università Cattolica su incarico del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale della Santa Sede, che è stato presentato ieri nell’Ateneo in largo Gemelli 1 a Milano durante il convegno “Il mondo cattolico per e con i migranti. Dieci anni di buone pratiche per accogliere, proteggere, promuovere e integrare”.

I progetti realizzati attraversano tutte le fasi che un migrante straniero e un rifugiato deve affrontare nel suo lungo viaggio per fuggire dalla violenza e dalla guerra e costruirsi una nuova vita in Europa. I report sono stati realizzati annualmente, dal 2017 ad oggi e documentano le buone pratiche volte ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare, abbracciando tutte le fasi del percorso migratorio, inclusa la libertà di scegliere se migrare o restare.

Storie di confini, dalle rotte di transito, passando per le case di prima accoglienza, la difesa dei diritti e la protezione dei più vulnerabili, fino al lungo lavoro di costruzione dell’autonomia e dell’appartenenza. Dai report emerge come, grazie alla sensibilità e alla creatività dei molteplici volti della Chiesa cattolica, l’accoglienza, l’accompagnamento e l’integrazione diventino una leva per l’ empowerment dei migranti, soprattutto quando si trovano ad affrontare situazioni particolarmente difficili.

Sono piccole storie di vita che arrivano da parrocchie, diocesi, congregazioni religiose, istituti missionari, associazioni laiche, fondazioni e Ong cattoliche in Europa. Non si raccontano grandi programmi istituzionali, il Rapporto privilegia pratiche radicate in un luogo specifico: una casa, una parrocchia, un quartiere, una cittadina di frontiera. È su questa scala che l’accompagnamento smette di essere una categoria e diventa un gesto.

Come l’accoglienza a Maison Effatà , la ex casa di un sacerdote a Calais , il porto francese da cui ogni anno passano migliaia di migranti che tentano di raggiungere la Gran Bretagna. Gli stranieri accolti provengono principalmente dal Corno d’Africa, soprattutto dal Sudan, e dal Medio Oriente e dall’Asia centrale. Maison Effatà accoglie uomini soli (ne può ospitare fino a 11 per volta) solitamente per un breve periodo. Viene offerto un servizio medico e anche burocratico di supporto, oltre a attività creative e ricreative. L’obiettivo è che la casa sia «non semplicemente una pensione, ma un’esperienza comunitaria, un luogo dove si creano relazioni». Dalla sua apertura nel 2024 ha accolto più di 150 ospiti, inclusa l’ospitalità occasionale per i parenti delle vittime di naufragi attraverso la Manica.

Un altro esempio di modello europeo di accoglienza pastorale e umanitaria sono le cucine solidali allestite a Chernivtsi, in Ucraina , attive dal 26 febbraio 2022 – due giorni dopo l’inizio dell’invasione russa - e da allora aperte tutti i giorni. L’associazione cattolica Kolping Ucraina ogni giorno prepara tra i 550 e i 600 pasti caldi per persone sfollate internamente. Altri 200 pasti vengono consegnati agli ospedali locali per i soldati feriti e per i veterani.

Ma se si parla di integrazione, il primo passo è la conoscenza della lingua del paese d’arrivo. È questo l’obiettivo del Praat Café (il ”caffè parlante”) a L’Aia, nei Paesi Bassi . È un luogo d’incontro settimanale dove è possibile fare conversazione e imparare a conoscere l’olandese. Il caffè è gestito da volontari nell’ambito del programma parrocchiale di sostegno ai rifugiati “Mano nella Mano” e in collaborazione con il Ministero di Giustizia e Pace. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: favorire l’integrazione dei migranti attraverso il contatto sociale informale e la pratica linguistica, mettendo in contatto i rifugiati e i richiedenti asilo presenti all’Aia con la comunità locale e aiutandoli a sviluppare sia la competenza linguistica che la fiducia sociale. Gli incontri si svolgono ogni lunedì in un contesto rilassato e informale. Un gruppo di volontari di lingua olandese e di rifugiati ospiti si riuniscono per condividere esperienze, giochi di società e discutere argomenti di vita quotidiana, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza dell’olandese parlato. Non si tratta di lezioni vere e proprie ma di momenti di socializzazione linguistica. I promotori confermano che il risultato che si ottiene va ben oltre la conoscenza della lingua: gli incontri costruiscono relazioni e amicizie. Il Praat Café è uno dei diversi progetti attivi della “Parrocchia del nostro Redentore”, una grande comunità cattolica - con circa 1.600 famiglie registrate e oltre mille fedeli che si incontrano ogni fine settimana, provenienti da più di settanta paesi e oltre cinquanta gruppi attivi.

«Come dico sempre ai miei studenti le politiche migratorie non si fanno per decreto ma si costruiscono nei luoghi di lavoro, nelle parrocchie e nei quartieri» spiega Laura Zanfrini, direttore del Centro di ricerca Wwell (Welfare, Work, Enterprise, Lifelong Learning) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore scientifico di Report on the Pastoral Care of Migrants in Europe. «Si tratta di buone pratiche, provenienti da sedici Paesi europei e scelte tra oltre cinquanta esperienze esaminate - aggiunge Zanfrini - progetti che durano nel tempo e che sono stati capaci di trovare fonti di finanziamento e di tessere reti con i vari soggetti della società locale, progetti in grado di evolvere via via che evolvono i bisogni delle persone. Mi piace sottolineare che le politiche delle migrazioni e delle integrazioni, si, le possono fare i governi ma molto le possono fare anche i soggetti della società civile».