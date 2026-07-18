Tutto pronto per la consegna della Coppa. Spagna-Argentina sono due idee quasi opposte di calcio, sublimate da un campione leggendario e dal simbolo della nuova generazione di talenti. Il bilancio dell'edizione a tre Paesi è positivo, anche se ormai il pallone ha accettato tutte le regole del mondo dello spettacolo

Messi e Yamal, due squadre agli antipodi, l'intervallo più lungo: è l'ultimo atto dei Mondiali

Messi e Yamal, due squadre agli antipodi, l'intervallo più lungo: è l'ultimo atto dei Mondiali

C’era una paura diffusa alla vigilia di questo Mondiale. Che l’allargamento a 48 squadre, distribuito tra tre Paesi e tre fusi orari, finisse per diluirne l’essenza. Rendendolo un torneo troppo lungo, troppo dispersivo, troppo commerciale. Con la quantità che avrebbe soffocato la qualità. E che l’evento più atteso del calcio perdesse quella tensione emotiva costruita in quasi un secolo di storia. È successo esattamente il contrario.

A poche ore dalla finale di questa sera a New York, ci ritroviamo ancora affamati di calcio. Perché il primo Mondiale “gigante” ha finito per divorare ogni scetticismo, trasformando la sua apparente debolezza nella propria forza. Più partite hanno significato più storie, più protagonisti, più incroci inattesi. E, soprattutto, una finale che sembra scritta da uno sceneggiatore ispirato.

Sul palcoscenico più grande mai allestito sono rimaste due idee quasi opposte di calcio e, in fondo, di mondo: la Spagna e l’Argentina. La geometria contro l’istinto. L’organizzazione contro l’emozione. La perfezione del sistema contro il fascino dell’imprevisto.

La Spagna è arrivata all’ultimo atto con una naturalezza quasi disarmante, capace di alternare pazienza e verticalità, controllo e accelerazione. Il centrocampo continua a dettare i tempi, ma sulle corsie esterne Lamine Yamal e Nico Williams rappresentano qualcosa di nuovo: velocità, fantasia e uno contro uno giocati a un’intensità che sembra appartenere già al calcio del prossimo decennio. È una squadra che trasmette un senso quasi rassicurante di inevitabilità.

Se la Spagna è un progetto d’ingegneria, la Selección argentina continua a essere un racconto epico. Il suo cammino è stato una continua sfida ai propri limiti: le difficoltà contro Capo Verde, le sofferenze con l’Egitto, i fantasmi emersi nei quarti con la Svizzera, fino alla straordinaria rimonta sull’Inghilterra in una semifinale destinata a restare nella memoria. L’Albiceleste non domina: resiste. Soffre, aspetta, colpisce. Vive ancora del carisma inesauribile di Lionel Messi, capace a 39 anni, di rallentare il tempo ogni volta che il pallone passa vicino a lui. Attorno si muove una squadra convinta che le grandi partite non si giochino soltanto con i piedi, ma soprattutto con il carattere. In un calcio che continua a nutrirsi di orgoglio e resilienza.

Ma la sfida di New York è anche un passaggio di testimone. Da una parte c’è l’ultimo capitolo dell’epopea di Lionel Messi 906 gol in carriera (756 con il sinistro), deciso a chiudere il cerchio con un’impresa che lo consegnerebbe alla leggenda, facendogli superare Maradona (353 gol in carriera, solo 6 con il destro, uno con la mano) nell’immaginario collettivo di un Paese. Dall’altra c’è la generazione che sta prendendo possesso del calcio mondiale, incarnata da Lamine Yamal, nato 20 anni dopo, quando Messi aveva appena iniziato a costruire il proprio destino.

Ma se sul campo si scontrano due tradizioni purissime, è fuori che si consuma la vera rivoluzione copernicana di questa edizione. Il Mondiale 2026 verrà ricordato come il momento in cui il calcio ha accettato, senza più riserve, il processo di “adeguamento” ai tempi e alla spettacolarizzazione gradita al pubblico americano. Non parliamo solo di marketing, ma di una vera e propria riscrittura dei tempi biologici e regolamentari dello sport più amato.

Ne è un esempio plastico la dilatazione dei tempi morti. La doppia pausa per la reidratazione degli atleti – il celebre cooling break – è stata allungata a più del necessario, e applicata anche quando necessaria non lo era affatto. Ma il vero shock culturale andrà in scena oggi nell’intervallo della finale. Dimenticate i canonici 15 minuti di pausa negli spogliatoi: la sosta durerà almeno mezz’ora. Il tempo necessario per consentire una mastodontica operazione logistica: il montaggio e lo smontaggio di strutture giganti al centro del campo che ospiteranno un concerto pop sdoganando definitivamente il modello Super Bowl.

Sul palco del New Jersey Stadium salirà un cast stellare che sembra partorito da un algoritmo di Spotify: Madonna, Shakira, e la popstar canadese Justin Bieber. Uno show monumentale curato da Chris Martin dei Coldplay, che vedrà alternarsi anche la nostra Pausini, i Coldplay stessi, e altri. L’evento servirà anche a raccogliere fondi per il Fifa Global Citizen Education Fund, nobilitando un’operazione commerciale senza precedenti.

Il calcio però può cambiare formato, moltiplicare le squadre, attraversare continenti e adattarsi alle logiche dell’intrattenimento globale. Ma quando arriva il momento decisivo, quando in palio c’è una Coppa del Mondo, torna a essere quello che è sempre stato: una storia di uomini, emozioni e destino. Solo un po’ più lunga. Piaccia o meno, forse è questa la vera lezione che ci resta.