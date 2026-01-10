L'Italia spenderà tre milioni di euro di fondi Ue per aprire un centro a Bengasi

Su iniziativa del Governo italiano, l’Unione europea spenderà almeno 3 milioni di euro per costruire un Centro di coordinamento del soccorso marittimo (Rcc) a Bengasi, nella Libia orientale controllata dal generale Khalifa Haftar. A dispetto del suo nome, secondo le ong che operano in mare, non sarà una struttura dedicata al salvataggio di persone migranti nel Mediterraneo ma una sala operativa, simile in tutto a quella già attiva a Tripoli dal 2017, utile a coordinare le operazioni di intercettazione di migranti da parte della cosiddetta Guardia costiera libica. Così definita perché si tratta, in realtà, di milizie che rispondono a diversi poteri locali, che negli scorsi mesi hanno aperto il fuoco sulle navi delle ong cariche di migranti. Il progetto è finanziato dallo Strumento europeo per la pace, il fondo dal valore di oltre 17 miliardi di euro con cui Bruxelles finanzia le operazioni di difesa e controllo delle frontiere. A rivelare le intenzioni italiane ed europee a Bengasi è stato il giornalista tedesco Matthias Monroy sul quotidiano Neues Deutschland, sostenuto in Italia dalla denuncia della ong Mediterranea saving humans.

«La novità più grave – si legge in una nota della organizzazione – è che il nuovo Centro sorgerà in un’area controllata da apparati militari accusati di crimini di guerra, torture e violenze sistematiche contro migranti e rifugiati». Il riferimento di Mediterranea è alla brigata Tareq Ben Zayed, guidata da Saddam Haftar, figlio del generale Khalifa. Da anni, la brigata è accusata di omicidi, respingimenti, torture e violenze sessuali ai danni di presunti oppositori politici e non solo. Lo scorso 12 ottobre le milizie di Haftar hanno aperto il fuoco contro una barca che trasportava migranti nel Mediterraneo: una pallottola ha colpito alla testa una persona, che si è salvata soltanto dopo essere stata ricoverata d’urgenza in Italia.

Il rischio, secondo la ong, è che «questa operazione estenda anche alla Libia orientale il meccanismo dei “pullback”». In pratica, si tratta di respingimenti illegali: tramite i Centri di coordinamento, le persone migranti nel Mediterraneo sarebbero intercettate in mare e di nuovo trasferite forzosamente nei campi di prigionia sulla terraferma dalle milizie libiche, formalmente responsabili dell’area di Search and rescue (Ricerca e soccorso, abbreviato in Sar). «Le intercettazioni in mare sono coordinate da assetti europei, in particolare dall’agenzia Frontex – continua Mediterranea –. Un sistema pensato per aggirare la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2012, che vieterebbe i respingimenti verso la Libia».

È per questo motivo che lo scorso 6 novembre tredici organizzazioni impegnate nei salvataggi nel Mediterraneo, tra cui Mediterranea saving humans, avevano già deciso di sospendere le loro comunicazioni al Centro di coordinamento attivo a Tripoli, nella Libia occidentale. «Quando comunichiamo il nostro ingresso nella zona Sar libica – avevano spiegato le ong in una nota –, il Centro è a conoscenza di tutto e può inviare la milizia libica a sparare o a portare a termine respingimenti illegali». In realtà, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere, Frontex, continua a collaborare con il Centro di coordinamento di Tripoli nonostante, già nel 2023, una missione d’inchiesta indipendente Onu sulla Libia avesse rivelato in un dettagliato dossier come, di fatto, «la guardia costiera libica coopera con i trafficanti». Sarà da chiarire se Frontex dialogherà apertamente anche con la futura struttura nella Libia orientale.

Il progetto di una sala di coordinamento a Bengasi, però, si inserisce bene nel solco delle politiche di esternalizzazione delle frontiere promosse da Governo italiano e Unione europea. Su tutte, i centri in Albania. Sia Roma sia Bruxelles, del resto, hanno rapporti sempre più stretti con Bengasi: lo scorso 11 giugno, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva accolto Saddam Haftar al Viminale, prima di essere respinto a luglio dalla Cirenaica come «persona non gradita». A dicembre, invece, è stato l’ambasciatore Ue in Libia, Nicola Orlando, a incontrare il comandante Khalifa Haftar per discutere nuove modalità di «gestione delle frontiere terrestri e marine». «Nei prossimi mesi intensificheremo il nostro dialogo», ha anticipato il diplomatico al termine dell’incontro a fine anno. «Non vogliono salvare vite – contesta Laura Marmorale, presidente di Mediterranea saving humans –. Con il nuovo centro di Bengasi, il Governo italiano esporta il modello Tripoli anche nei territori di Haftar, rafforzando il ruolo di milizie responsabili di gravi violazioni dei diritti umani».

La scelta di aprire un Centro di coordinamento in Libia orientale arriva in un contesto di crescita di partenze – e naufragi – lungo la rotta cirenaica verso Malta, Italia e Grecia. Solo nei primi tre giorni di quest’anno, hanno perso la vita nel Mediterraneo quattro persone migranti. Tra queste, un bambino.