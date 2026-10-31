Lampedusa, sbarcati 125 migranti

Due barconi sono riusciti ad arrivare direttamente sulla costa, un terzo è stato invece agganciato durante la navigazione dalla motovedetta V836 della guardia di finanza. Sono complessivamente 125 i migranti sbarcati, nel giro di poche ore, a Lampedusa. A rintracciare lungo la strada di Ponente, il gruppo di 51 (8 donne e 6 minori) ivoriani, guineani e sierralionesi, partiti da Al Amha in Tunisia, sono stati i carabinieri, che poco dopo al molo commerciale hanno intercettato altre 62 persone (fra cui un minore), cittadini afghani, bengalesi, egiziani, pakistani e somali partiti da Zuwarah in Libia. I militari della guardia di finanza hanno invece trasbordato, e fatto sbarcare a molo Papa Francesco, 12 tunisini, partiti da Djerba. Tutti sono stati portati all'hotspot dove, al momento, ci sono 369 ospiti. Per questa sera è previsto il trasferimento di 120 persone con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domenica a Porto Empedocle.