Il fisico Amaldi Cavaliere di Gran Croce

Il presidente della Fondazione Tera Ugo Amaldi è stato insignito dal presidente della Repubblica dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. Dal 1960 al 1999 al Cern tra il 1982 e il 1995 ha diretto una collaborazione internazionale di oltre 400 scienziati che progettò e realizzò l'esperimento Delphi tramite l'acceleratore Lep.

Dedicatosi all'insegnamento e alla fisica medica, si deve in buona parte alla sua attività la costruzione del primo centro nazionale di adroterapia, che inaugurato a Pavia il 15 febbraio 2010 ha fatto dell'Italia il quarto paese al mondo a offrire questa cura. È autore di un diffuso testo di fisica per la scuola media superiore. Ha rilasciato ad Avvenire una lunga intervista in occasione del suo novantesimo compleanno, in cui racconta la sua vita scientifica e umana.