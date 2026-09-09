Gksd e governo del Kenya siglano accordo per 15 nuovi ospedali

Continua l’espansione all’estero di Gksd, partecipata del Gruppo San Donato (Gsd) - il più importante della sanità privata italiana (63 centri medici, di cui 18 ospedali) - che ha appena sottoscritto, con il governo della Repubblica del Kenya, una lettera di intenti per un investimento di circa 419 milioni di dollari finalizzato a creare 15 nuovi ospedali in altrettante contee del Paese. Di questi, 13 avranno una classificazione “Level 5” - ovvero strutture destinate a rafforzare la capacità sanitaria e specialistica nell'ambito di contea (le nostre province) - mentre 2 otterranno lo status più elevato, Level 6, con funzioni di alta specializzazione, insegnamento e riferimento nazionale.

L’iniziativa si colloca nel quadro del Piano Mattei per l’Africa e si inserisce nel percorso del Kenya verso la Universal Health Coverage (Uhc) che prevede l’ampliamento della capacità ospedaliera, grazie al rafforzamento dell’accesso ai servizi specialistici e alla riduzione della pressione sulle strutture sanitarie esistenti. Gksd, spiega una nota, metterà a disposizione le proprie competenze nell’ambito delle soluzioni ingegneristiche per la sanità, della progettazione e della realizzazione di infrastrutture complesse, <concepite secondo criteri di efficienza, innovazione e sostenibilità>.

La firma dell’intesa è avvenuta nella “State House” di Nairobi, alla presenza del presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto. La lettera di intenti è stata sottoscritta da Aden Duale, ministro della Salute, e da Kamel Ghribi, presidente di Gksd e vicepresidente del Gruppo San Donato. La realizzazione delle nuove strutture consentirà di ampliare le cure specialistiche in diverse aree del Paese, contribuendo al rafforzamento complessivo della rete ospedaliera nazionale.

<Questo accordo - dice Ghribi - rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita internazionale di Gksd e conferma la capacità del Gruppo di spendere competenze tecniche, progettuali e sanitarie al servizio di programmi infrastrutturali su larga scala>. Il Kenya, aggiunge, <ha definito obiettivi ambiziosi per il rafforzamento del proprio sistema sanitario. Siamo orgogliosi di poter contribuire a trasformare queste priorità in infrastrutture e servizi destinati a produrre valore nel lungo periodo>.

Gsd e Gksd hanno già ottenuto l'ok alla realizzazione di due ospedali in Libia, gestiscono due ospedali universitari in Iraq (uno a Najaf e uno a Bassora) mentre un altro è in costruzione a Baghdad; in Polonia sono stati acquistati due gruppo ospedalieri, ed altri progetti sono in fase esecutiva in Arabia Saudita e in Albania.