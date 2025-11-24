Fico: «Nostra campagna pulita e trasparente. Lavoreremo sulla medicina territoriale»

«Ringrazio la mia coalizione che ha lavorato in modo pulito e trasparente e ha fatto una campagna insieme, creando fiducia e partecipazione. Da domani lavoreremo per governare al meglio la Regione. Lo faremo con metodi innovativi e con le migliori competenze. Ci sarà una grande umiltà nell'ascoltare tutte le posizioni e una grande ambizione per costruire una Campania migliore», Così Roberto Fico nel suo primo discorso da presidente della Campania, nel comitato elettorale dove da poco sono arrivati anche Elly Schlein e Giuseppe Conte. «Abbiamo lavorato senza mai essere contro ma sempre cercando di costruire e senza rispondere agli attacchi e questo è importante. Significa dare spazio alle persone per comprendere. Agli insulti abbiamo risposto con un programma sulla sanità pubblica e con piani precisi sul trasporto. Ma tutte le persone contano e lavorerò anche per chi non mi ha votato. Da subito lavoreremo sulla medicina territoriale. Gli impegni che ho preso in campagna per me sono giuramenti. Le aree interne saranno al centro del progetto».