Edunext: sono online gli E-Days della più grande rete universitaria d’Italia

I video riportano on demand le registrazioni delle tre giornate di open day con 11 slot tematici e 45 corsi presentati direttamente dai docenti che li hanno progettati

Sono disponibili online, al sito https://edunext.eu/e-day/ , i video degli E-Days di Edunext, il progetto interuniversitario promosso dal ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Pnrr. Si è trattato del primo open day universitario digitale di rete realizzato nel nostro Paese: l’obiettivo è di offrire a studenti, professionisti – ma anche a semplici curiosi – la possibilità di accedere gratuitamente a un grande campus universitario diffuso, interamente online ma collegato a una rete di 35 atenei italiani, pubblici e privati, e cinque istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

I video – che rimarranno disponibili sul sito nei prossimi mesi – riportano on demand le registrazioni delle tre giornate di open day (il 24 e il 25 giugno per le lauree magistrali, il 30 giugno per le triennali): includono undici slot tematici e quarantacinque corsi presentati direttamente dai docenti che li hanno progettati.

L’originalità di questa iniziativa non sta solo nei numeri. Gli E-Days rappresentano una delle espressioni più concrete della filosofia educativa che caratterizza Edunext. Se per decenni la scelta universitaria è stata spesso condizionata dalla vicinanza geografica o dalla possibilità di trasferirsi in una grande città universitaria, oggi questa rete prova a superare i vari vincoli, mettendo a disposizione un’offerta formativa distribuita sull’intero territorio nazionale, accessibile attraverso nuove modalità organizzative e non esclusivamente telematiche. È una prospettiva che apre possibilità nuove soprattutto a chi, fino a pochi anni fa, considerava difficile o impossibile intraprendere un percorso universitario. Studenti non residenti o internazionali, lavoratori, professionisti impegnati in percorsi di aggiornamento, o persone che hanno interrotto gli studi e desiderano riprenderli: per tutti loro, gli E-Days rappresentano un’occasione per scoprire offerte formative che potrebbero fare al caso loro.

Gli E-Days rappresentano dunque una proposta capace di intercettare le più diverse esigenze degli studenti di oggi e di domani, un’offerta formativa coerente con una società in cui l’apprendimento accompagnerà sempre più l’intero arco della vita. L’iniziativa non racconta soltanto i corsi di una rete di atenei: racconta una possibile idea di università per il futuro.