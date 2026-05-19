Anteprima d'estate, dal 29 maggio al 2 giugno

Dal 29 maggio al 2 giugno a Fieramilano Rho, va in scena Anteprima d’estate, l’evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un’esperienza immersiva tra incontri, territori, tradizioni, saperi e sapori artigiani. Si tratta di cinque giorni dedicati alle eccellenze artigianali e al piacere di stare insieme a ingresso gratuito. Con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani da 50 Paesi, Anteprima d’estate si conferma un’esperienza unica che valorizza l’incontro diretto con gli artigiani, il valore dei territori e le tradizioni più autentiche, in un’atmosfera di festa che attende l’estate. Il viaggio immersivo nei 4 padiglioni parte dall’Italia e si apre al mondo, dove ogni incontro con gli artigiani diventa un’occasione di scoperta, ogni stand diventa una tappa, ogni creazione una storia. L’offerta di Anteprima d’estate è una vetrina di creatività. L’esperienza proposta ai visitatori è un percorso tra tutte le regioni italiane, da Nord a Sud dello Stivale, e tra i continenti d’Europa, Africa, Asia e America tra tessuti e abiti leggeri, gioielli ispirati alla natura, creazioni artistiche luminose, soluzioni di design per la casa e l’outdoor, accessori per il viaggio e il tempo libero. La Lombardia propone una manifattura contemporanea legata a moda leggera, accessori, arredo e benessere; dal Piemonte arrivano produzioni che intrecciano artigianato decorativo, materiali naturali e sapori del territorio. Veneto ed Emilia-Romagna esprimono un saper fare che unisce benessere e tavola: gioielli, oggetti per la casa, moda, accessori e specialità gastronomiche raccontano territori capaci di coniugare tradizione e contemporaneità. Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige e Liguria portano in fiera suggestioni legate alla montagna e al mare, ai materiali naturali, al design essenziale e ai sapori tipici.

Le Marche raccontano prodotti pensati per la bella stagione, tra calzature, accessori e prodotti agroalimentari, mentre Umbria, Toscana e Lazio esprimono un artigianato fatto di qualità dei materiali, cura del dettaglio e convivialità. Al Sud la Calabria propone un racconto corale in cui design, tessili e cosmetica naturale si affiancano a un ricco patrimonio gastronomico; la Sicilia mette in mostra ceramiche, gioielli ispirati al mare e una tradizione dolciaria iconica. E ancora Abruzzo, Puglia, Campania e Sardegna, con produzioni legate al sole e alla stagionalità. Il viaggio prosegue in Europa, dove Anteprima d’estate riunisce produzioni che mettono in dialogo cultura materiale, gusto e convivialità. La Francia propone un percorso tra cosmesi artigianale, profumi e specialità gastronomiche, raccontando l’eleganza e la qualità delle materie prime d’Oltralpe. La Spagna affianca gioielleria artigianale e tradizione gastronomica, con un’offerta che spazia dalle creazioni preziose ai piatti simbolo della cucina iberica. Accanto a queste presenze, Paesi come Olanda, Bulgaria, Portogallo e Austria, solo per citarne alcuni, contribuiscono a comporre un panorama variegato di prodotti tipici e proposte gastronomiche. Oltre i confini europei, Anteprima d’estate si apre al Mediterraneo e ai continenti extraeuropei. Dal Nord Africa Algeria e Tunisia dialogano con Marocco ed Egitto, raccontando un patrimonio radicato tra tradizione berbera e araba, influenze sahariane e mediterranee con prodotti che diventano espressione di comunità, territori e identità culturali profonde. Il racconto prosegue con Senegal e Costa d’Avorio, dove tessuti, ricami, oggetti artigianali e produzioni legate alle filiere del cacao e del caffè restituiscono un artigianato vivo e identitario, legato a quotidianità e trasmissione dei saperi. Il percorso asiatico si estende dalla Turchia alla Cina, passando per Iran, Uzbekistan, Nepal e India: un viaggio tra tessuti, tappeti, gioielli, oggetti rituali, decorazioni e creazioni artigianali che raccontano una manualità antica, profondamente legata al territorio. Nelle Americhe, infine, tra le altre presenze, Colombia, Perù e Argentina offrono uno sguardo fatto di colori, immagini e creatività quotidiana.

A completare il viaggio, Anteprima d’estate si arricchisce di un goloso itinerario gastronomico che attraversa specialità regionali italiane e cucine dal mondo, ospitate nelle otto Piazze del Gusto tra i vari padiglioni. Chi desidera immergersi nei sapori più autentici del nostro Paese potrà intraprendere un percorso che va dalla piazza “Sapori di Terra e Mare” e quella “Cuore Italiano: Sole, Sapore e Passione” celebrano i grandi classici della Penisola, e le tradizioni di montagna che incontrano i sapori del mare. I “Tesori del Sud: Gusto e Tradizione” e la piazza dedicata ai sapori di Calabria offrono invece un’immersione nelle specialità mediterranee: dalle granite ai pistacchi di Bronte, dalla ’nduja, ai peperoni cruschi, dalla porchetta dei Nebrodi al gelato di pane.

Il viaggio gastronomico prosegue oltre i confini nazionali, esplorando profumi e suggestioni internazionali. Le piazze “Essenze d’Oriente”, “Thailandia Preziosa e Sapori Indiani” conducono i visitatori tra le spezie e le delicatezze asiatiche tutte da gustare e condividere, mentre la vibrante “Paella Fuoco e Fiesta” porta in scena il calore dell'Europa mediterranea. Per gli amanti dei sapori intensi, la piazza “Braci Esotiche & Fiamme Vive” evoca le atmosfere del Sudamerica con le sue cotture caratteristiche. Le atmosfere internazionali delle piazze offrono anche ostriche e crepes francesi, würstel e sacher austriaci, o i celebri Kürtőskalács ungheresi, il tutto accompagnato da ottime birre artigianali e vini locali. Le otto piazze compongono un mosaico perfetto, dove ogni tappa rappresenta un tassello imperdibile di un itinerario goloso e senza frontiere. A fare da cornice a un viaggio che vale un mondo di scoperte, un ricco palinsesto di eventi e spettacoli che attraversa culture e continenti, accompagnato da momenti di socialità e convivialità nelle ampie aree pensate per il relax.

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