Arrivati a Roma quattro bambini palestinesi: saranno curati in Italia

Nell'ambito dell'impegno italiano a favore della popolazione di Gaza, un nuovo gruppo di quattro minori palestinesi, che saranno accolti e curati nel nostro Paese, con oltre venti tra familiari ed accompagnatori, è arrivato all'aeroporto militare di Ciampino a bordo di un C130. Ad accoglierli il Generale C. A. Giovanni Maria Iannucci ed il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli. Il trasferimento vede l'arrivo in Italia complessivamente di 19 bambini, che saranno accolti e curati, seguiti da familiari ed accompagnatori, per un totale di 112 persone, a bordo di tre aerei messi a disposizione dalla Difesa, in arrivo, con varie tappe, negli scali di Milano Linate, già atterrato intorno alle 21.10, Pisa, Verona, Pratica di Mare oltre che Ciampino.

Si tratta della sedicesima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dal nostro Paese. I pazienti verranno ricoverati presso 15 ospedali italiani in 9 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto). Sale così a 215 il numero di minori di Gaza accolti nel nostro Paese insieme ai loro familiari, per un totale di oltre 750 persone. Il governo ha assicurato priorità all'accoglienza di bambini palestinesi malati, tutti affetti da gravi patologie congenite o da importanti ferite e amputazioni. Sono più di trenta le strutture sanitare in tutto il territorio nazionale coinvolte finora dalle operazioni sanitarie. Le operazioni sono rese possibili grazie al coordinamento tra presidenza del Consiglio, ministero degli Affari Esteri, ministero della Difesa, ministero dell'Interno e Protezione Civile. Le evacuazioni vengono effettuate in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con il Meccanismo Europeo di Protezione Civile. L'Italia si conferma così il primo Paese occidentale ad aver organizzato il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia.