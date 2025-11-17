Arriva il sì di Trump alla pubblicazione delle carte Epstein

Donald Trump cambia strategia ed esorta i repubblicani della Camera a votare per la pubblicazione dei fascicoli su Jeffrey Epstein, che ha definito una «bufala democratica». Le carte, secondo le opposizioni, rivelerebbero un coinvolgimento del tycoon negli abusi sessuali per i quali il finanziere newyorkese, morto suicida in carcere nel 2019, era stato condannato a livello federale.

«I repubblicani della Camera dovrebbero votare per la pubblicazione dei file di Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere, ed è tempo di voltare pagina con questa bufala democratica perpetrata dai lunatici della sinistra radicale per distogliere l'attenzione dal grande successo del Partito Repubblicano, inclusa la nostra recente vittoria sullo 'shutdown' democratico», ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social network Truth. La netta inversione di tendenza di Trump arriva mentre aumentano le aspettative di defezioni di massa del Partito Repubblicano, in vista del voto della Camera di questa settimana, su un tentativo di costringere il Dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i fascicoli sul caso Epstein.