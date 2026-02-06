"Uniti per la pace": San Siro accende i Giochi con la cerimonia-show

Due bracieri accesi insieme e un appello alla pace davanti ai potenti del mondo. Con tante star da Mariah Carey, ad Andrea Bocelli e Laura Pausini

Milano accende il suo palcoscenico e lo offre al mondo. È lo stadio di San Siro – ribattezzato per l’occasione Milano San Siro Olympic Stadium – il teatro della cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali, iniziata alle 20. Un appuntamento che segna l’avvio della terza Olimpiade ospitata dall’Italia, dopo Cortina 1956 e Torino 2006, e che si prepara a raggiungere oltre due miliardi di telespettatori nei cinque continenti.

In Italia l’evento viene trasmesso integralmente su Rai 1, con diretta streaming gratuita su RaiPlay. La cerimonia è visibile anche in abbonamento su Eurosport, disponibile sulle piattaforme digitali HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Ma più che uno spettacolo televisivo, l’apertura dei Giochi vuole essere un racconto corale, capace di parlare linguaggi diversi e di attraversare luoghi e comunità.

Una immagine della cerimonia di apertura / REUTERS/Alkis Konstantinidis

Il titolo scelto è Armonia. A firmare la cerimonia è Marco Balich, che conta fra gli altri nel suo team come direttore creativo il regista Damiano Michieletto, per un viaggio visivo ed emozionale che intreccia arte e innovazione, natura e città, memoria e futuro. Un omaggio all’Italia e ai suoi valori, spiegano dalla Fondazione Milano Cortina, ma anche una dichiarazione di intenti: i Giochi come spazio di dialogo e di equilibrio in un mondo frammentato.

La cerimonia durerà circa tre ore e non resta confinata al prato di San Siro. Per sottolineare il carattere “diffuso” dell’Olimpiade, i collegamenti vengono effettuati con l’Arco della Pace a Milano e con i territori olimpici di Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Per la prima volta nella storia dei Giochi, la sfilata delle atlete e degli atleti avviene in luoghi diversi, coinvolgendo contemporaneamente più città.

Al centro della serata, un’altra novità assoluta: l’accensione simultanea di due bracieri olimpici. Uno sarà all’Arco della Pace, l’altro in Piazza Angelo Dibona a Cortina d’Ampezzo sulle note composte da Roberto Cacciapaglia. Un doppio fuoco che vuole tenere insieme la dimensione urbana e quella montana dell’Olimpiade, Milano e le Dolomiti, la pianura e l’alta quota.

Sugli spalti, una cinquantina tra capi di Stato e di governo, teste coronate e rappresentanti delle istituzioni internazionali. Nel Presidential Box, in prima fila, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dichiarerà ufficialmente aperti i Giochi accanto alla presidente del Cio Kirsty Coventry. Mattarella appare a sorpresa in un simpatico video in cui arriva a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi. Presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a ospiti internazionali come la Principessa Anna per il Regno Unito, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

Sergio Mattarella sul tram guidato da Valentino Rossi / PRESIDENCY OF THE REPUBLIC / PAOLO GIANDOTTI

I numeri raccontano la complessità dello spettacolo: oltre 1.300 persone impegnate nel cast tra professionisti e volontari provenienti da 27 Paesi, più di 950 operatori tra staff e forza lavoro, e oltre 500 musicisti coinvolti nella creazione delle colonne sonore originali.

Il maxishow si è aperto con una rappresentazione "mitica" della bellezza dell'Italia: con i ballerini della Scala che hanno fatto rivivere il mito di Amore e Psiche in una danza di stile classicista, Matilde De Angeli e un omaggio alla Dolcevita, poi anche ai grandi compositori Verdi, Puccini e Rossini che diventano tre pupazzoni giganti. Più avanti sarà il tempo ini. Va’, pensiero e Nessun dorma risuoneranno nello stadio come richiami universali. Davanti agli 80mila di San Siro il prato diventa una tavolozza di colori in cui i simboli dell'Italia, dalla caffettiera, a Pinocchio ai centurioni romani al Colosseo sulle note delle grandi sinfonie classiche mostrano la creatività e la fantasia dell'Italia. Non manca l'omaggio a Raffaella Carrà, che precede l'arrivo della star Mariah Carey a intonare in italiano con acuti a gogo la canzone nostrana più conosciuta, Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Nothing is impossible.

Il Tricolore viene portato dalla modella Vittoria Ceretti preceduta da una sfilata di modelle in tricolore firmato Armani, un omaggio allo stilista scomparso. Anche il momento dell’alzabandiera segna una prima volta. Il Tricolore viene issato dal Reggimento Corazzieri, con un plotone di nove uomini in uniforme di Gran Gala, mentre a Cortina la bandiera italiana viene issata grazie a tre carabiniere donne in Grande Uniforme Storica: un gesto simbolico che unisce tradizione e cambiamento. Ad emozionare l'Inno nazionale intonato con passione da Laura Pausini a Milano e da un corpo alpino a Cortina: tutto San Siro in piedi. Al termine Pierfrancesco Favino entra recitando L'Infinito di Giacomo Leopardi, un inno alla cultura italiana. Una danza contemporanea simboleggiante unità, su una toccante musica di violino di Andrea Farri, accompagna l'unione dei cinque cerchi olimpici, simboleggianti i cinque continenti. Il cerchio linguaggio narrativo che unisce il palco circolare di San Siro (come la città di Milano composta da cerchie successive di mura e anelli urbani) ai vari luoghi della sfilata degli atleti ad unire tutto l'arco alpino in un unico racconto.

Una immagine della cerimonia di apertura / REUTERS/Mike Segar

La sfilata delle 92 delegazioni viene aperta dalla Grecia e a chiudere tra l'entusiasmo della folla sulle note del Barbiere di Siviglia di Rossini gli atleti italiani guidati da Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner. La tecnologia dell'Olympic Bradcasting Services permette di fare sfilare le delegazioni dello stesso Paese in contemporanea a San Siro e nelle altre location olimpiche. Sorrisi, saluti ed entusiasmo per le delegazioni che sfilano in ordine alfabetico sulle note del dj Mace.

Al termine della sfilata è il momento della storia: un viaggio nel tempo attraverso i 100 anni delle Olimpiadi invernali cui dà il via l’attrice Sabrina Impacciatore. Storia che si trasforma in un musical travolgente dagli Anni 20 agli anni Novanta, tra moda e sport.

A rappresentare l’Italia saranno anche Andrea Bocelli e Ghali, e la mezzosoprano Cecilia Bartoli, e il pianista Lang Lang.

In chiusura, il messaggio che sintetizza il senso profondo dell’Olimpiade: «Sogniamo tutti insieme, uniti per la pace». Un appello alla tregua olimpica che si inserisce in un orizzonte più ampio, rilanciato nei giorni scorsi da Papa Leone con la lettera La vita in abbondanza e dal Presidente Mattarella. Perché lo sport, ancora una volta in questi tempi difficili, prova a parlare al mondo con il linguaggio universale della speranza.