Il pallone globale cancella i tempi morti: il calcio abdica alla sua anima

Conto alla rovescia per rimesse e cambi, esilio per i finti infortuni e rosso a chi nasconde il labiale. Anche dietro la ricerca della fluidità si nasconde la logica dello show-business tv

C’era una volta il tempo sospeso del calcio. Quel respiro profondo che separava un fallo dalla ripresa del gioco, quel conciliabolo fitto tra arbitro e capitano, persino quella furbizia un po’ teatrale del difensore che guadagnava secondi preziosi rotolandosi sul manto erboso. Elementi che per un secolo abbiamo chiamato "mestiere", "tattica" o, più romanticamente, "pathos". Da oggi, con il fischio d'inizio del Mondiale più ipertrofico della storia – 48 squadre sparse tra i grattacieli statunitensi, l'altitudine del Messico e le foreste canadesi –, tutto questo diventa archeologia. Il calcio volta pagina.

Il nuovo padrone del campo si chiama tempo. Debutta infatti un pacchetto di regole e prassi che ridefiniscono i confini del gioco. La parola d'ordine, declinata con ossessiva insistenza da FIFA e IFAB, è "spettacolarizzazione". Tradotto per il grande pubblico: azzerare i tempi morti, velocizzare la manovra, garantire emozioni continue. Tradotto per gli azionisti e i colossi radiotelevisivi: blindare i palinsesti, rendere il prodotto appetibile per le generazioni social e, soprattutto, evitare che lo spettatore distolga lo sguardo dallo schermo.

Il Mondiale, del resto, è sempre stato usato come momento di svolta arbitrale. A Sudafrica 2010, il gol di Lampard non visto in Germania-Inghilterra accelerò l’entrata della tecnologia nel calcio: da Brasile 2014 addio ai gol fantasma. Russia 2018 portò con sé la Var, con l’immediata sensazione che non saremmo più tornati indietro. Quattro anni fa, in Qatar, il fuorigioco semi-automatico, la prima donna direttrice di gara, e i mega recuperi, in alcuni casi pericolosamente vicini al tempo effettivo, vedi i ventisette minuti di Inghilterra-Iran.

Clamoroso quello che accadde nel 1922. La norma che vieta il passaggio indietro al portiere volontario (o meglio, che impedisce in questo caso al portiere di raccogliere o toccare il pallone con le mani) è stata introdotta dopo i Mondiali del 1990, deludenti per spettacolo e media gol a partita. Come ricorda Angelo Carotenuto nel suo “I Mondiali immaginari”, fu calcolato infatti che il portiere Bonner, irlandese, trascorse 6 minuti complessivamente con il pallone in mano durante la partita con l’Egitto, per proteggere lo 0-0. Da allora il ruolo dell’estremo difensore è mutato completamente, e con esso lo stile della costruzione del gioco “dal basso”, come si dice oggi. Lo stile ha prodotto più gol, i gol sono diventati highlights, che a loro volta sono diventati contenuti. I contenuti sono diventati prodotto commerciale. Sono nati i diritti tv e i premi, la privatizzazione della Premier League, e la Champions League sempre più ampia. Il 1992 è l’anno dello slittamento definitivo del calcio da gioco popolare a industria dell’intrattenimento globale. Tutto per un passaggio all’indietro vietato.

Ora è il momento del Mondiale nordamericano, con al centro soprattutto la guerra totale dichiarata ai "furbetti" del cronometro. Gli arbitri fanno scattare un countdown visibile di 5 secondi per le rimesse e i rinvii dal fondo: chi sgarra subisce l'inversione del possesso o, nel caso del portiere, concede un surreale calcio d'angolo agli avversari. Una punizione draconiana, che trasforma un dettaglio in una potenziale occasione da gol. Non meno severo il protocollo per le sostituzioni: 10 secondi per uscire dal campo, pena un "esilio" forzato del subentrante per un minuto intero, lasciando la squadra in dieci.

Ultima fattispecie: gli infortuni tattici e gli interventi medici che ritardano la ripresa. Pugno di ferro anche qui. Se c’è un infortunio, il giocatore soccorso deve restare un minuto fuori dal campo, a meno che il fallo sia stato punito con il cartellino giallo o rosso. Pierluigi Collina, capo degli arbitri mondiali, ha spiegato alla stampa internazionale il vero obiettivo di queste novità: "Puntiamo sull’effetto deterrente e pensiamo che queste regole non saranno applicate molto spesso, perché i giocatori non perderanno più tempo". Insomma, una sorta di quarantena per smascherare i simulatori.

A prima vista, sembrano riforme di buon senso. Chi non è stanco delle sceneggiate a bordo campo? Eppure, grattando la superficie, emerge una logica industriale che fa tremare i polsi ai puristi. Il calcio, per sua natura, è uno sport a basso punteggio, fatto di attese, di micro-battaglie psicologiche, di pause in cui la tensione si accumula. Imporre il ritmo sincopato dei giochi americani significa snaturarne l'essenza. Significa piegare lo sport alla dittatura del marketing, trasformando l'evento in un gigantesco aggregatore di "highlights" da consumare rapidamente davanti al computer.

Questa mutazione antropologica non risparmia nemmeno l'etica. Tra le norme spicca il cartellino rosso diretto per chi si copre la bocca con le mani o con la maglia durante un litigio. Una misura nata con nobili intenti – contrastare il razzismo e gli insulti indicibili al riparo del labiale –, ma che introduce una censura totale, privando l'atleta dell'ultimo baluardo di privacy emotiva in un'arena totalmente digitalizzata. Tutto deve essere visibile, tutto deve essere vivisezionato dal "Super VAR", i cui poteri si estendono persino alla correzione dei corner o ai blocchi a palla ferma.

Altra novità del Mondiale nordamericano: lo stop attorno al 22’ di ogni tempo per concedere 3 minuti per dissetarsi contro il caldo. Con il clima del Mondiale, è sacrosanto. Ma il sospetto (fondato) è che non sia la salute degli atleti la ragione ispiratrice, ma la possibilità di avere pause per introdurre ricchissimi spot pubblicitari in tv. Insomma, un altro passo verso l’americanizzazione del calcio, tra chi vorrebbe il tempo effettivo e chi i 4 tempi del basket. Un altro sport, appunto.

Siamo comunque all'atto finale della transizione del calcio da rito collettivo e popolare a show-business globale. Un processo che nell'America dei grandi network trova il suo compimento ideale. Per tutelare lo spettacolo e preservare le "stelle" – la vera merce pregiata da esibire in vetrina – la FIFA ha persino previsto una doppia amnistia per i cartellini gialli. I campioni non devono saltare le partite che contano, perché un grande match senza il suo attore principale perde valore di mercato.

Resta da capire se il pubblico tradizionale accetterà questo calcio "iper-regolamentato", dove il cronometro soffoca l'astuzia e la tecnologia sostituisce l'errore umano. La sfida che si apre oggi va ben oltre la conquista della Coppa. È la scommessa di un pallone che, nel tentativo di conquistare nuovi consumatori globali, rischia di smarrire l'anima profonda che lo ha reso lo sport più amato del pianeta.