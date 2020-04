Lorena Bianchetti conduce "A Sua Immagine" su Rai 1

«Una puntata speciale sul Venerdi Santo nella quale ricorderemo alcuni passi della Passione di Gesù per ritrovare un senso ed anche un segno di speranza nel momento che striamo vivendo: l’Italia sta vivendo la sua Via Crucis. Gesù sulla via dolorosa incrocia il nostro stesso dolore». Così Lorena Bianchetti ci anticipa la puntata speciale in onda domani, Venerdì Santo, su Rai 1 alle 14.10 di A sua immagine. Un grazie particolare va, da parte di Lorena Bianchetti alla generosità di Massimo Ranieri che, con una partecipazione straordinaria, introdurrà con brani poetici alle stazioni della Via Crucis. Una Via Crucis speciale. Una infermiera, una poliziotta, un camionista, un operatore della Croce rossa, un senza fissa dimora, un volontario della Protezione civile, ci guideranno nella lettura dei brani del Vangelo che scandiranno le tappe della Via Crucis dell’Italia e del mondo. A commentare in vcollegamento con la condutrice ci saranno don Luigi Ciotti, don Marco Pozza, don Davide Banzato, Chiara Amirante e don Maurizio Patriciello.

Il Sabato Santo A Sua immagine alle 15.55 vedrà il commento alla Pasqua di fra Giuseppe Buffon e, soprattutto, la commovente storia di una mamma che ha vissuto la sua personale passione e rinascita dopo la moirte della figlioletta di 4 anni.

La domenica di Pasqua la trasmissione, dalle ore 10.25 su Rai 1, Lorena Bianchetti rifletterà sulle parole di Papa Francesco con il cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e con don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena.