Agenzia Scope, per l'Italia prospettive positive

L'agenzia di rating europea Scope ha rivisto l'outlook dell'Italia da "stabile" a "positivo", citando il miglioramento sostenuto delle finanze pubbliche e la maggiore resilienza dell'economia del Paese. Scope ha confermato il rating dell'Italia a "BBB+".

Nel dettaglio, spiega l'agenzia di rating europea, «la stabilita' del governo, un impegno rafforzato per il consolidamento fiscale e una maggiore resilienza economica guidano la modifica dell'Outlook. L'elevato debito pubblico, la debole crescita del Pil e le dinamiche demografiche avverse rappresentano sfide».

La revisione dell'outlook riflette «le aspettative di Scope di un miglioramento duraturo delle finanze pubbliche e del proseguimento dell'attuazione delle riforme da parte del governo, supportate dalla stabilità e dal rispetto del nuovo quadro di governance fiscale dell'Ue». «Il disavanzo di bilancio dell'Italia - si spiega - ha registrato una performance superiore alle aspettative nel 2024 e quest'anno è probabile che diminuisca ulteriormente rispetto alle previsioni iniziali. Dopo essere sceso al 3,4% del Pil nel 2024, il disavanzo dovrebbe scendere ulteriormente al 3% nel 2025, consentendo probabilmente all'Italia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo nel 2026, un anno prima del previsto».

Ancora si parla di una «maggiore resilienza dell'economia italiana, che riflette un mercato del lavoro piu' forte, un sistema bancario solido e una posizione estera netta favorevole». «Nonostante i molteplici shock, tra cui la crisi energetica, la debolezza dell'attività manifatturiera in Europa e le recenti misure protezionistiche commerciali degli Stati Uniti, - afferma Scope - l'economia italiana sta dimostrando una notevole resilienza. Inoltre, l'Italia continua a beneficiare delle ingenti risorse rimanenti nell'ambito del Pnrr, che dovrebbero continuare a sostenere la crescita. Questi fattori riducono i rischi derivanti da un debito pubblico elevato».