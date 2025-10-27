Accertamenti della polizia postale su sito sessita

Saranno avviati accertamenti da parte della polizia postale sulla natura dei contenuti pubblicati sull'ultimo sito sessista scoperto in rete, SocialMediaGirls.com, che utilizzerebbe l'intelligenza artificiale per creare immagini pornografiche. A denunciare sui social l'esistenza della piattaforma è stata la giornalista e scrittrice Francesca Barra, raccontando di aver scoperto su un sito per adulti immagini che la ritraevano nuda generate con l'intelligenza artificiale. "Ho deciso di denunciare per chi non ha gli strumenti per raccontare, per denunciare per un senso di vergogna o di pudore. Ma ho denunciato soprattutto per far rispettare il consenso, perché il problema non è essere nude, spogliarsi o avere la libertà di come si mostra il proprio corpo. Il problema è che nessuno può usarlo, renderlo un oggetto e non avere il tuo consenso", ha dichiarato la giornalista sul caso delle sue immagini modificate dall'intelligenza artificiale diffuse su un forum. "Ho deciso di non fare il nome del forum perché non voglio dare alcun risalto a una violenza del genere - aggiunge -. L'avvocato sta presentando denuncia e a breve sarà presentata in procura". "Sono contenta che a segnalarmi le foto sia stato un uomo - sottolinea la giornalista -, perché significa che gli uomini finalmente stanno prendendo coscienza che non è un gioco ma un reato". "C'è un risveglio di coscienza - conclude Barra -. Faccio un appello trasversale ai politici e alle politiche per una battaglia che è anche politica perché riguarda il bene comune.