Zuppi: una “Camaldoli per l’Europa”

«Un’Europa libera e forte dove la forza è proprio nel ritrovare le radici profonde: questa è la vera forza dell’Europa». Così il cardinale Matteo Zuppi ha descritto in un videomessaggio inviato al convegno nazionale del Meic «Per un’Europa libera e forte! Verso una nuova Camaldoli», a Firenze, il suo auspicio per un cambio di passo dell’Unione Europea sulla pace. Secondo il presidente della Cei oggi per «un'Europa libera e forte» è necessaria «una Camaldoli europea», che consiste nel «ritrovare le motivazioni, il fondamento, l'ideale, l'anima dell'Europa, perché non diventi soltanto qualcosa di economico, un condominio che però non ha più la spinta per pensarsi insieme e quindi per risolvere i problemi. Un'Europa libera e forte dove la forza è proprio nel ritrovare le radici profonde: questa è la vera forza dell'Europa». Secondo Zuppi «in una stagione in cui prevale la forza dell'imporci sugli altri, l'Europa non deve perdere gli ideali» che devono invece «legare, unire la complessità delle nazioni; questa è la vera forza dell'Europa». Con la gratitudine per il loro impegno, il presidente dei vescovi italiani ha augurato al Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale «di guardare con coraggio, con grande libertà, con grande consapevolezza, a 80 anni dalla fine della guerra che ha tragicamente insanguinato l'Europa, a 80 anni quindi anche dalla decisione che non avvenga più così».