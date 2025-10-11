Zelensky a Trump: «Ora fermi anche la guerra di Mosca»

«Ho parlato con il presidente Trump. Una buona conversazione, molto produttiva. Mi sono congratulato per il successo e l'accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa tra Russia e Ucraina». È il testo di un post pubblicato sui social dal presidente ucraino Voldymyr Zelensky dopo una telefonata con il presidente degli Stati Uniti. «L'ho informato degli attacchi russi alle nostre infrastrutture energetiche. E sono grato per avermi confermato la disponibilità a sostenerci. Abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi al riguardo. Ci sono buone opzioni».

Nella notte di venerdì, un attacco russo con droni e missili ha colpito diverse centrali elettriche lasciando ampie zone della capitale Kyiv e di altre regioni al buio e interrompendo la fornitura d’acqua.

Il titolare del governo di Kiev colto l'occasione per ribadire che «è necessaria la disponibilità dei russi a partecipare a una vera diplomazia. Il post si conclude con un «Grazie, signor Presidente!»