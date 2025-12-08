Warner Bros, Paramount lancia una nuova offerta e sfida Netflix

E' battaglia per Warner Bros. Nonostante la società abbia scelto Netflix, Paramount ha rilanciato, con un'offerta pubblica in contanti da 30 dollari ad azione per acquistare Warner Bros. L'offerta - afferma Paramount - mette sul piatto 18 miliardi di dollari in contanti in più rispetto a quella di Netflix e riguarda l'intera Warner Bros.

L'offerta ostile di Paramount «ha un valore superiore e un percorso di completamento più rapido e certo» ha sottolineato David Ellison, l'amministratore delegato di Paramount, dicendosi fiducioso sull'ottenimento del via libera da parte delle autorità americane. L'offerta si rivolge direttamente agli azionisti di Warner Bros e rischia di causare una battaglia su Warner Bros. «La nostra offerta è a favore dei consumatori e della concorrenza» ha spiegato Ellison in un'intervista a Cnbc.