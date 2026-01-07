Vuole bruciare la moglie, ma il figlio nasconde l’accendino

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Cavarzere, in provincia di Venezia, con l'accusa di tentato omicidio ai danni della moglie: la donna si è salvata anche grazie all’intervento del figlio 15enne. Il marito prima l’ha aggredita prendendola a spintoni, poi l’ha minacciata di morte e ha tentato di darle fuoco cospargendola di benzina e versandone anche sul pavimento della cucina. Se non è riuscito ad appiccare il fuoco è perché il figlio, vedendo quello che succedeva, ha nascosto l’accendino. È così che nel frattempo la donna è riuscita a chiamare i carabinieri, che al loro arrivo hanno trovato il 43enne ancora a casa.

L’episodio è stato il culmine di una spirale di violenza che andava avanti da tempo: dopo 20 anni di matrimonio e soprusi questa volta la donna è riuscita a denunciarlo. L'uomo, di nazionalità albanese, si trova ora nella Casa circondariale di Venezia.