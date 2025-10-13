Von der Leyen: la Ue contribuirà al successo del piano di pace per Gaza

«Siamo pronti a contribuire al successo» del piano di pace per Gaza «con tutti gli strumenti a nostra disposizione In particolare, fornendo sostegno alla governance e alla riforma dell'Anp. Saremo una forza attiva all'interno del gruppo dei donatori palestinesi. E forniremo finanziamenti dell'UE per la ricostruzione di Gaza». Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen definendo una «pietra miliare l'accordo di pace e «un momento di sollievo per il mondo intero» il rilascio degli ostaggi.