Von der Leyen: la Russia vuole tornare alle sfere di influenza

«Nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina, nulla sull'Europa senza l'Europa, nulla sulla Nato, senza la Nato».

Ha pronunciato parole forti questa mattina la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria di Strasburgo, chiarendo la posizione europea sul piano di pace in Ucraina.

«Ci sono migliaia di madri e padri che aspettano i loro figli: l'Europa farà di tutto perché ciò accada». Quanto al piano americano per una possibile tregua nell'Est Europa, «accogliamo con favore gli sforzi guidati dal presidente Trump - ha detto von der Leyen -. Dopo mesi di discussioni, è importante che sia iniziato il lavoro su un testo vero e proprio. Naturalmente, sappiamo tutti che sono necessari ulteriori sforzi. Ma credo che, grazie al lavoro svolto da Ucraina, Stati Uniti e noi europei negli ultimi giorni a Ginevra, ora abbiamo un punto di partenza».

Per Mosca, ha detto la presidente della Commissione Ue, la pace in Ucraina in realtà è solo il «primo passo» in un gioco «molto più grande», che ha come obiettivo il ripristino delle «sfere di influenza» in Europa. «Ogni volta che si registrano progressi seri verso i negoziati che possono portare a una vera pace, la violenza aumenta. Lo abbiamo già visto: questo è uno schema. E i rumors provenienti dal Cremlino negli ultimi giorni la dicono lunga sulle loro reali intenzioni. L'Ucraina è un primo passo in un gioco molto più grande, per la Russia» ha ribadito.