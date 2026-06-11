Il “miglior bambino” selezionato con l’IA: cosa si prepara con gli embrioni “geneticamente modificati”

Francesco Ognibene di

Genetisti della Columbia Univerisity sono riusciti a modificare embrioni umani con una precisione mai vista prima. La tecnica del “base editing” sarebbe più sicura del Crispr. Ma il business che schiude è immenso: chi può fermarlo?