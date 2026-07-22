Fine vita, anche l’Umbria ora vuole la sua legge

Ha cominciato il suo iter in Regione Umbria con l’intento di arrivare al voto già in settembre la proposta di legge di iniziativa popolare “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito” sottoscritta da circa 5mila cittadini e sostenuta – come in tutte le Regioni – dall’associazione Luca Coscioni. Sono stati presentati e illustrati alcuni emendamenti firmati dal presidente della terza Commissione permanente Luca Simonetti, presso la quale la proposta è stata incardinata, il primo dei quali provvede di modificare il titolo dell’atto in “Disposizioni per l’assistenza sanitaria regionale alla morte volontaria medicalmente assistita mediante autosomministrazione di farmaco letale”. Gli altri (tutti verranno votati nella prima riunione utile di settembre) rispondono all’esigenza di apportare modifiche al testo originario per rispettare i principi della sentenza 204 della Corte costituzionale che nel 2025 si è espressa sulla legge regionale della Toscana (16/2025) con un giudizio di censura parziale. Gli emendamenti intendono intervenire sulle parti dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta cercando di chiarire le parti della proposta che la Corte ha “salvato” nella versione arrivata a prendere forma di legge in Toscana.

In particolare è stata prevista la possibilità che la Commissione multidisciplinare permanente che dovrà valutare i casi sia integrata dal medico di fiducia del richiedente ed è stata dettagliata la procedura dopo la domanda da parte del malato. Viene anche stabilito che tutto il procedimento «si deve concludere senza ritardi e comunque secondo una tempistica compatibile con le condizioni cliniche del paziente».

È stata poi introdotta una disposizione che incarica ciascuna delle due Azienda sanitarie locali dell’Umbria di istituire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Commissione multidisciplinare permanente e di adottare una specifica disciplina attuativa di dettaglio che dovrà essere uniforme tra le due realtà locali.

La Regione è guidata da una maggioranza di centrosinistra sotto la presidenza della governatrice Stefania Proietti, ex sindaca di Assisi. Durante gli anni della presidenza di Donatella Tesei, che prima di cedere il passo a una maggioranza di segno opposto guidava una guinta di centrodestra, la stessa proposta di legge dell’Associazione Coscioni fu depositata ma non ebbe alcun seguito politico.