Caregiver, il “braccio destro del welfare”. In attesa del sostegno alle famiglie

Una rete di sostegni, da quelli legislativi a quelli sul territorio, per l’impegno fondamentale dei caregiver, cioè di coloro che si occupano delle persone fragili, giovani o anziane che siano. È questa la proposta, che in alcuni casi – insufficienti – è già realtà, scaturita dal convegno “Cura e assistenza alla persona fragile. Famiglia, caregiver e istituzioni” che si è svolto venerdì scorso a Bologna, nella sede dell’Istituto culturale Veritatis Splendor, per iniziativa della Fondazione Ipsser, del Veritatis Splendor e dell’associazione «Insieme per Cristina aps».

Sono intervenuti diversi esperti: Sergio Labate, filosofo dell’Università d i Macerata, Maria Novella Bugetti, dell’Università di Ferrara, Alessandra Servidori dell’associazione “TutteperItalia”, Rossella Corvaglia, assistente sociale dell’Ausl di Bologna e Pietro Speziali, medico di Medicina generale sempre dell’Ausl bolognese; tutti coordinati da Francesco Riccardi, vicedirettore di Avvenire.

Sul tema della cura si è soffermato Labate: «Il rischio della nostra epoca – ha detto – è che la cura non sia un giusto accompagnamento nella malattia e verso la morte ma una forma di rimozione della morte stessa. Così si afferma la medicalizzazione e professionalizzazione della cura. E poiché le forme sociali della cura come la famiglia sono indebolite si pensa che la famiglia possa essere sostituita dal welfare, prima pubblico e ora privato. Ma nessun welfare può sostituire l’amore che è la sostanza della cura». Servidori invece ha fatto il punto sul disegno di legge che riguarda i caregiver e che, ha spiegato, «in questi giorni è in discussione nelle commissioni parlamentari». «Io sono stata audita la settimana scorsa – ha detto – e ho segnalato che per la realtà dei caregiver familiari l'intervento del disegno di legge è troppo modesto e crea aspettative inutili nelle famiglie, che hanno invece un grande bisogno di essere aiutate e di vedere riconosciuto quello che è il braccio destro del welfare».

Anche Bugetti ha sottolineato che «siamo in attesa di ricevere da una riforma legislativa un sostegno per i caregiver familiari, quindi coloro che prestano cura spontaneamente, gratuitamente». E ha ricordato alcuni paradossi della nostra legislazione, per esempio «Il fatto che non esista un dovere di cura dei figli nei confronti dei genitori anziani e anche una certa diffidenza a ritenere che il lavoro di cura prestato da un familiare possa essere un lavoro di cura poi retribuito o comunque compensato, per esempio, in sede successoria».

Speziali e Corvaglia hanno illustrato rispettivamente il ruolo di «regia» che deve avere il medico di base nella cura dei soggetti fragili e la rete di sostegni ai caregiver messi in atto dall’Ausl di Bologna in vista della personalizzazione della cura dei soggetti fragili.