Violenze sessuali su studenti, docente indagato nel Novarese

L'insegnante è stato sospeso. L'accusa è violenza sessuale aggravata e continuata. Le vittime sarebbero tutte minorenni

Un docente in servizio presso un istituto superiore della provincia di Novara è stato sospeso dall'esercizio del pubblico ufficio perché indagato per violenza sessuale aggravata e continuata. Il provvedimento emesso dal gip di Novara è stato notificato dai carabinieri della tenenza di Borgomanero. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo ha abusato del proprio ruolo per mettere in atto condotte illecite nei confronti di diversi studenti e studentesse, tutti minorenni. L'inchiesta è scaturita da alcune segnalazioni interne all'istituto. Il quadro indiziario descrive un metodo utilizzato più volte durante le ore di lezione: il professore ha palpeggiato le vittime, ha avuto con loro contatti fisici inappropriati, rivolto loro sguardi e frasi a chiaro sfondo sessuale. Fondamentale per l'esito delle indagini è stata la collaborazione del dirigente scolastico.