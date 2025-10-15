Veneto, Zaia capolista in tutte le province

«Posso capire tutto ma non i veti e allora ho detto: se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale e quindi, parlando con Alberto, ho solo una soluzione per diventare un problema: mi candido capolista in ogni provincia». Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, aprendo la campagna elettorale per Alberto Stefani alla presidenza del Veneto, a Padova. «È stata una bella avventura, so che lascio in buone mani l'amministrazione - ha sottolineato Zaia -. Ma i protagonisti non sono politici e amministratori ma sono i cittadini, questo bisogna sempre ricordarselo. Io ho sempre messo al centro dell'attenzione il cittadino perché è il cittadino e deve essere l'attore protagonista».