Vanoni, la camera ardente da domani mattina al Piccolo Teatro Grassi

L'assessore alla Cultura del Comune di Mlano ha comunicato il luogo e l'orario: domenica e lunedì dalle 10 alle 14 (alle 13 lunedì)

Sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano la camera ardente per Ornella Vanoni. Lo ha reso noto sulle sue pagine social l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. "La camera ardente di Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello domani, domenica, dalle 10 alle 14 e lunedì, dalle 10 alle ore 13", ha scritto.