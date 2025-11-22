Vance: fantasia che l'Ucraina possa vincere, garantire sovranità a Kiev

Il vicepresidente americano JD Vance ha definito «fantasia» pensare che l'Ucraina possa vincere la guerra con la Russia se gli Stati Uniti dessero a Kiev più soldi o armi o imponessero più sanzioni a Mosca. «Ogni critica al quadro di pace su cui sta lavorando l'amministrazione o fraintende il quadro stesso o travisa una realtà critica sul campo» ha spiegato Vance sul suo account X.

Secondo il vicepresidente Usa, «qualsiasi piano di pace deve fermare le uccisioni preservando la sovranità ucraina, essere accettabile sia per la Russia che per l'Ucraina, massimizzare le probabilità che la guerra non riprenda». Vance ha sentito ieri al telefono il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

Intanto è stato reso noto dal "Guardian" che una delegazione di generali statunitensi è attesa a Mosca la prossima settimana per discutere il piano di pace per l'Ucraina. Giovedì una rappresentanza americana guidata dal segretario per le Forze Armate, Daniel Driscoll, ha presentato a Zelensky la proposta negoziale statunitense in 28 punti per siglare una tregua e per garantire la successiva stabilizzazione dell'area.