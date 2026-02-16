Valanga in Valchiavenna, riprese le ricerche dell'escursionista

Sono riprese lunedì mattina all'alba, dopo la pausa nelle ore notturne, le ricerche dei vigili del fuoco dell'escursionista di 56 anni di Rozzano, nel Milanese, disperso in alta quota, sopra Madesimo, in provincia di Sondrio, dopo il distacco di una valanga. L'uomo si trovava con tre amici che sono riusciti a uscire da soli dalla neve. I quattro si stavano spostando domenica pomeriggio su due motoslitte. Nella notte le operazioni di soccorso sono state sospese sia per l'oscurità sia per il pericolo di altre slavine. Nella zona sono al lavoro i vigili del fuoco con il supporto di Guardia di Finanza e Soccorso Alpino.

Due snowboarder di 37 anni hanno perso la vita domenica sotto una valanga sul ghiacciaio dello Stubai, nel Tirolo austriaco. L'allarme è scattato in serata, dopo il mancato rientro a casa dei due. Le ricerche sono partite grazie alla localizzazione dei telefoni nella zona tra il rifugio Dresdner Hütte e la stazione a valle Gamsgarten. I droni hanno permesso di individuare l'accumulo di una valanga a una quota di 2.115 metri. Il distacco - riferisce l'Apa - è avvenuto durante un fuoripista nella zona Mutterbergl, dove sono state rinvenute due tracce di ingresso. La slavina lunga oltre 300 metri non ha lasciato scampo ai due snowboarder, che con l'Arva sono stati localizzati e recuperati intorno alle ore 21:30. Il medico d'urgenza ha solo potuto constatare il loro decesso.