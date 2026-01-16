Uomo trovato ucciso con coltellata in casa a Milano

Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento a Rozzano, nell'hinterland di Milano. Il sospetto al momento è che sia stato un 21enne che è già stato arrestato dai carabinieri.

È accaduto questa notte quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi. Quando i militari sono entrati nell'appartamento, sostanzialmente a soqquadro, rimettendo a posto i mobili, sotto uno di questi hanno trovato l'uomo ucciso e il giovane, di origine straniera, è stato arrestato.