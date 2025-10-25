Una 20enne muore in un incidente: ipotesi di gara fra auto

Una ventenne è morta sabato sera a Roma, dopo un incidente verificatosi in via Cristoforo Colombo. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto su cui viaggiavano 4 giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni: sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati d'urgenza in ospedale, dove la ragazza è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Dai primi accertamenti della polizia locale, sembra che una delle due auto procedesse ad alta velocità: l'ipotesi è che stesse facendo una gara con un altro veicolo. La vettura ha però urtato quella su cui si trovava la vittima, che viaggiava in quel momento sulla stessa carreggiata ed è finita poi contro un albero sullo spartitraffico. La ragazza si trovava sul sedile del passeggero e il forte urto non le ha dato scampo.